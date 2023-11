A korlátozás miatt november első hétvégéjén, szombaton és vasárnap szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron: a vonatok jelentős része a Déli pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldre érkezik és onnan indul – írja közleményében a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

November 4-én és 5-én a Déli pályaudvar nem indít és nem fogad vonatokat, ugyanakkor a változás érint néhány péntek esti és hétfő hajnali vonatot is.

A Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld állomás között egész nap pótlóbuszok közlekednek, hajnaltól késő estig félóránként indulnak.

A munkálatok nappal és éjszaka is zajjal járnak majd, ezért a vasúttársaság a pályaudvar környékén lakók türelmét és megértését kéri.

A teljes lezárás ideje alatt többek között:

síncseréket végeznek;

három kitérőcsoportban a váltóalkatrészek cseréjét végzik el;

az ágyazatban 160 tonnányi zúzott követ pótolnak;

kijavítják a vasbetonaljakat;

felsővezeték- és biztosítóberendezés-karbantartást is végeznek;

nagygépes vágányszabályozásra is sor kerül;

a vasúti pálya közvetlen közelségében lévő zöldterületeken, rézsűkön a közlekedésre veszélyes fákat gyérítik, gallyazzák;

az utasforgalmi területeken két peronon az aszfalthibákat javítják;

a perontetők takarítását és a lefolyók karbantartását is elvégzik.

Jegyet ettől függetlenül lehet vásárolni

A Déli pályaudvar utasforgalmi területei közül a pénztárcsarnok a lezárás ideje alatt is megközelíthető marad, így a várótermet használhatják az utasok, a pénztár és az ügyfélszolgálat is működni fog, a jegykiadó automaták is folyamatosan üzemelnek.

A megváltozott menetrendek már elérhetők a MÁV honlapján, valamint a menetrendi keresőkben és a MÁV applikációban is.