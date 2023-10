A Budavári Palotanegyed újjászületésének részeként megújult Karakas pasa tornya, amelyben információs pont, kávézó, ajándékbolt és mosdó is várja a vendégeket. A nagyközönség számára most először megnyitott, 17. századi épület mellett török kertet is kialakítottak a Csikós-udvar északi végében.