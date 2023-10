Elindul Budapest főpolgármesteri székéért Szabó Bálint volt szegedi önkormányzati képviselő – írja a Blikk.

„Budapest főpolgármester-jelöltjeként, független-civil jelöltként folytatom közéleti tevékenységemet, és így kívánok eleget tenni annak a felszólításnak, hogy előre menjünk, ne hátra” – jelentette ki az egykori képviselő.

„Nagyon sokat gondolkoztam bent a börtönben abban a kettőszázhuszonkét napban”

– közölte Szabó Bálint közösségi oldalán. Azt is elmondta, hogy a 2022-es ellenzéki vereség után sokan elhagyták az országot, sokan befogják a szájukat és fideszesek lettek, és vannak – ide sorolja magát –, akik szembeszállnak a rendszerrel.

Szabó Bálint szerint ma a miniszterelnökkel szemben egy komolyan vehető közpozíció van, Budapest főpolgármesteréé, ugyanakkor úgy a jelenlegi városvezetés „nem élt, hanem visszaélt ezzel az óriási lehetőséggel”.

Szabó a börtönt is megjárta

A Blikk is felidézi, hogy Szabó Bálintról egy hónapja mondta ki a szegedi közgyűlés: méltatlan arra, hogy önkormányzati képviselő legyen a dél-alföldi városban. Korábban országos hír volt az állítólagos elrablása is és a nevéhez fűződik a csekély érdeklődés övezte 2022. augusztusi országos gazdatüntetés is.

A főpolgármesterségre pályázó Szabó Bálint a börtönt is megjárta, miután 2022 novemberében közúti veszélyeztetés és hivatalos személy elleni erőszak vádjával letartóztatták, mert tavaly szeptemberben több alkalommal is rendőrségi konvojokat akadályozott, egyszer pedig fel is tartóztatott – Szabó Bálint végül felfüggesztett börtönt kapott.