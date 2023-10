Az Ínség-szikla vagy Ínség-zátony nevű képződmény tengerszint feletti magassága 95,76 méter, azaz nagyjából akkor bukkan ki, ha a vízállás olyan alacsony, hogy a 95 centimétert sem éri el.

Amikor Budapest legmélyebb pontját keressük, akkor ez a hely is felmerül lehetséges felszíni pontként, nemhiába emlegetik sokan úgy mint Magyarország legalacsonyabb hegycsúcsa – írja az énbudapestem.

A Szabadság hídon állva is könnyű észrevenni, pontos helye a 1645,4 folyamkilométernél van. Az utóbbi évtizedekben előbukkant 2003 szeptemberében, 2011 novemberében, 2015 szeptemberében és 2018-ban, az extrém száraz időjárás miatt nyár végétől egészen késő őszig szabadon volt – ekkor abszolút negatív rekordot is döntött 33 centiméterrel, és tavaly is augusztusban láthattuk.