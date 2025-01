Az ország több iskolájában is bombariadó van fenyegető levelek miatt. A Telex olvasóinak tájékoztatása alapján köztük van több csepeli intézmény, de érintett az Óbudai Gimnázium is, és Soroksárról is hasonló hírek érkeztek. Újbudán összesen nyolc iskolát ért fenyegetés, köztük a Gárdonyiban, a Petőfiben, a Grosicsban, a Bárdosban, a Domonkos Pál Péterben, a Kelenvölgyiben, a Csillagösvényben és a Bocskaiban, hat iskolában rendeltek el bombariadót a IX. kerületben. A XV. kerületben három, Újpesten öt iskola érintett a fenyegetésben.

Gulyás Gergy a Kormányinfót is ezzel a témával kezdte, mint mondta, a fenyegetés miatt nem volt kötelező függeszteni az oktatást az érintett iskolákban, de az igazgatók dönthetnek ennek ellenkezőjéről. Bejelentette, hogy a rendőrség közveszéllyel való fenyegetés miatt nyomozást indított. Megerősítette, hiába küldték egy külföldi szerveren keresztül a leveleket, a nyomozók meg fogják találni az elkövetőt.

Csepelen megnyitották a Csepeli Napközis Tábort azok számára, akiket a szüleik nem tudnak hazavinni, illetve a velük érkező pedagógusok, kísérők számára. Budapest II.és XII. kerületében is gondoskodnak melegedőkről.

A laphoz érkezett olyan információ is, hogy a gyerekeknek a táskájukat, telefonjukat is bent kellett hagyniuk, azokért már nem mehettek vissza, így a szülőkkel nehézkesen tudnak egyeztetni arról, ki mehet haza egyedül, kiért mikor érnek oda, esetleg hol keressék a bombariadó miatt.

A Mandiner úgy tudja, húsz budapesti iskola és több vidéki intézmény is érintett.

Orbán Viktor már intézkedik, posztolt a Facebookon.

Az üzenetet küldő email-cím ([email protected]) az IPQS adatbázis szerint egy „eldobható” e-mail cím, ezt a domaint visszaélő tevékenységekre, beleértve a csalásokat is, használják.

A Csepel Infón osztották meg a fenyegető levelet Kép: Facebook