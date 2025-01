Jelen pillanatban Magyarországon minden diák és minden tanár biztonságban van

– szögezte le Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a mai doorstep sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az összes helyszínre, ahol a fenyegetésről bejelentés érkezett, a rendőrség kivonul, és a helyszínen szavatolja az emberek biztonságát, a gyermekekét is és a tanárokét is.

Arra fogunk törekedni, hogy minél hamarabb minden iskolát alaposan megvizsgáljunk, és továbbra is fenntartsuk a biztonságot, de jelen pillanatban sehol nincs olyan helyzet, hogy közvetlenül bombamerényletnek a veszélye fennállna – nyugtatott meg mindenkit.

Ettől függetlenül, mivel azt látják, hogy „Nyugat-Európában nagyon sok merénylet történik, hétről hétre, hónapról hónapra, ezért minden bejelentést komolyan kell venni, minden bejelentést ki kell vizsgálni”.

Közölte azt is, hogy az oktatási államtitkár, Maruzsa Zoltán körlevelet küldött minden oktatási intézménynek, amelyben arra kérte az intézményeknek a vezetőit, hogy nézzék meg, kaptak-e ilyen fenyegető e-mailt, és rögtön vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel.

Az érintett iskolák száma folyamatosan, óráról órára emelkedik.

Fél 12-kor országosan 268 oktatási intézményben találtak ilyen e-mailt a postafiókban.

Ebből 245 volt budapesti iskola, és 23 volt vidéki. Minden budapesti tankerületben érintett iskola, és összességében az ország tankerületeinek, az iskoláinak, az ország tankerületeinek több mint harmadában érkezett ilyen fenyegetés - tájékoztatott a belügyi államtitkár.

Kép: Police.hu

Egy helyről érkezhetett a fenyegetés, más országok is érintettek

A nyomozással kapcsolatban elmondta, hogy azt látjuk, egy helyről érkeztek ezek az e-mailek „és nagyon hasonló tartalom”. Rétvári Bence közölte, ma reggel megalakult az irányító törzs, minden érintett szerv, így a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály felderítő osztályának a részvételével.

Felidézte, hasonló típusú fenyegetések más országokban is történtek, Csehországban, Szlovákiában és Bulgáriában is, hasonló iszlamista szöveggel.

Éppen ezért a magyar rendőrség felvette a kapcsolatot mind a bolgár, a cseh és a szlovák hatóságokkal, hogy információkat osszanak meg a nyomozás érdekében. Magyarország azonnal kapcsolatba lépett az Interpollal is, majd Rétvári Bence elmondta azt is, hogy „érezhető a szövegen, hogy nem magyaros nyelvezettel fogalmazták”.

Kiemelte, hogy a korábbi hasonló esetekben,

amikor ilyen e-mailes fenyegetések érkeztek, szinte minden esetben meglettek a tettesek,

itt is arra fognak törekedni, és okkal bíznak is abban, hogy el fogják kapni az elkövetőt vagy elkövetőket. Zajlik az e-mailek elemzése, de az adatgyűjtés részeként térkamerafelvételeket is vizsgálnak az iskolák közelében.

Börtönbüntetés vár az elkövetőre

A nyomozás közveszéllyel fenyegetés miatt indult el, a Büntető törvénykönyv szerint aki köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, vagy híresztel, mint ebben az esetben ez a bombafenyegetés, az akár súlyos börtönbüntetést is kaphat – árulta el Rétvári Bence.

Gál Kristóf rendőr ezredes, az ORFK kommunikációs vezetője ezután megerősítette, a jelenlegi tudásunk szerint

minden magyar diák és minden iskolában dolgozó, szülő, és pedagógus biztonságban érezheti magát.

„Nincs ok pánikra, minden információ arra irányul, hogy az e-mailben megfogalmazott fenyegetések alaptalanok” – szögezte le. Megismételte, valamennyi helyszínen biztosítják a rendőri jelenlétet, és hozzátette: ma minden magyar rendőr rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy adott helyszínen, egy területen megállapítsa, hogy robbanószer, vagy robbantásra alkalmas eszköz jelenlétének a kockázata fennáll-e.

Hangsúlyozta, az eddig átvizsgált épületekben nem találtak robbantásra alkalmas eszközt vagy robbanószert. „Ez is azt támasztja alá, hogy a több száz e-mail címre kiküldött azonos szövegű e-mailben foglaltak azok valószínűleg alaptalanok” – magyarázta Gál Kristóf, hozzátéve: természetesen minden bejelentést és minden helyszínt a rendőrség a legkomolyabban vesz.

Minden tanuló hazajut

A MÁV-csoport közleményben tudatta, hogy szükség esetén vasúti és buszos többletkapacitások bevonásával igyekeznek biztosítani a korábban hazaengedett gyerekek közlekedését, hazajutását.

Leszögezik, hogy az Országos Haváriaközpont az ország minden pontján figyelemmel követi az utazási igények és a kapacitások alakulását. Eddig sehonnan sem jeleztek utaslemaradást.

A gyors és összehangolt tájékoztatás érdekében az egyes forgalmasabb budapesti pályaudvarokra, vasútállomásokra már kivezényelték az utastájékoztatási munkatársakat, akik, ha szükséges, azonnal segítséget nyújtanak a hazautazó iskolásoknak.

