A Spotify-on az erősen társadalomkritikus, feminista brit rapper, M.I.A. dalaira rákeresve futott bele egy, az oldalon igencsak atipikus tartalomba az egyik felhasználó. Ugyanis pornográf videót rejtettek el M.I.A. javasolt találatai közé a népszerű streaming oldalon. A felhasználó a szokatlan tartalomról képernyőfotókat készített, és azokat első körben feltöltötte a Redditre.

A történetről a The Verge számolt be: a lap felkereste a Spotify-t, amelynek képviselője, Laura Batey közölte: hozzájuk el eljutottak a kifogásolható videók, a lejátszási listába keveredett pornófelvételeket a szabályzatuk megsértése miatt már el is távolították. Ugyanis a zenemegosztó oldal irányelvei egyértelműen rögzítik: tilos a szexuálisan explicit anyagok közzététele.

Azt azonban egyelőre ők sem tudják, hogy egyáltalán hogyan kerülhetett fel pornó az oldalra.

Ugyanakkor arra is fény derült, hogy a Spotify-on különösebben nem egyszerű a kifogásolható tartalmak jelentése, mert a most végül fennakadt videók moderálatlan podcast feltöltéseknek tűnnek, ám ebből a szekcióból hiányzik az oldalon a jelentésre szolgáló gomb. Így a felhasználóknak ki kell másolniuk a tartalom URL-jét, majd onnan eljutva a weboldalra, ahol az esetleges jogsértéseket jelenthetik.