A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület (Bashe) helyszíne mintegy 216 millió forint uniós és 35 millió forint saját forrásból frissült fel. Fabó Péter polgármester a horgásztanya átadásakor kiemelte a civilek, így a Bashe jelentőségét a város életében. Mint mondta, büszke, hogy már közel ötven civil szervezete van a városnak és hogy ezek önállóan pályáznak, nyernek és fejlesztenek. Méltatta továbbá a horgászat idegenforgalomban betöltött szerepét is – írja a VEOL.

Keő Ferenc, a Bashe elnöke elmondta a beruházás részleteiről, hogy egy közösségi elóadót is kialakítottak két pihenőhelyiséggel, valamint teljes energetikai korszerűsítést is végeztek.

Ezen felül az evezőtárolót, a horgászstéget, valamint a külső mosdót és a kerti kiülőket is felújították, és különféle számítástechnikai eszközökkel is fejlődött a helyiség, nem beszélve a kerékpáros pihenőről és arról, hogy egy tanösvény is kiépült.

A Bashe a pályázatot a a Veszprémi Evangélikus Egyházközséggel együtt nyújtotta be a fejlesztésre.