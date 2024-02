Kedd este nyolctól csütörtök este nyolcig lezárják Balatonalmádi egy jelentős részét. Mindez a település pénteken közzétett lakossági tájékoztatójából derül ki.

A közlemény szerint „a Bajcsy-Zs. utca a Györgyi Dénes utca-Margaréta köz és a Szabadság utca között teljes szélességében, a Balaton utca teljes hosszában és szélességében, a Görgey utca a Bajcsy-Zs. utca és a Hadak útja között teljes szélességében, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti parkoló lezárásra kerül.”

Ezen felül átmenetileg a gyalogos forgalmat is korlátozzák, a fent felsorolt utcák lezárt szakaszára kizárólag csak az ott lakók mehetnek be, gyalogosan és járművel is, miután személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolják magukat.

Hozzáteszik, behajtani csak a Bajcsy-Zs. utcára a József Attila utca (71-es út) felől a Szabadság utcáig, a Veszprémi út felől a Györgyi D. – Margaréta utcákig lehetséges.

Szintén nem lesz használható a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Széchenyi sétány közötti járdaszakasz, illetve a felüljáró a József Attila utcán ( 71. út) sem.

A lezárás apropója a 444.hu szerint, hogy a jövő héten kezdődő tavaszi parlamenti ülésszak előtt a Fidesz frakcióülést tart. A lap megjegyzi, hogy a lezárt Bajcsy-Zsilinszky utcában található a Mészáros Lőrinc tulajdonában levő Hunguest Hotel BÁL Resort, ahol vélhetően az ülést tartják, a nyilvánosságtól szigorúan elzárva.

Svédország NATO-csatlakozása is szóba kerülhet

Mivel Magyarország maradt mostanra az egyetlen NATO-tagország, amelyik még nem ratifikálta Svédország csatlakozását a katonai szövetséghez, így nem lenne meglepő, ha az ismét napirendre kerülne. A tavalyi frakcióülés után Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető arról beszélt, hogy házon belül komoly vita volt a svéd és a finn NATO-csatlakozásról. A finnek ratifikálását azóta az országgyűlés már megszavazta, Svédországért azonban azóta sem.

Az ügyet sokáig húzta Törökország is, azóta viszont már ők is rábólintottak. Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője alapján azonban hamarosan ez nálunk is megtörténhet, és a NATO-főtitkára, Jens Stoltenberg is erre számít.