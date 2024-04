Balatonalmádi polgármestere a közösségi médiában tette közzé, hogy az észak-balatoni város szigorítja a helyi építési szabályzatát. Ennek ugyan a település honlapján nem találtuk írásos nyomát, de a Facebookon Fabó Péter úgy fogalmaz, hogy a város életében ez az egyik legjelentősebb szigorítás:

A rendelet módosításának célja az volt, hogy kertvárosias lakóterületi övezetben korlátozni tudjuk a kialakítható önálló rendeltetési egységek számát. A korábbi négy lakóegység helyett alap esetben már csak egy önálló rendeltetési egység kialakítására lesz lehetőség.

Az indoklásban pedig az áll, hogy a városvezetőség ezzel igyekszik gátat szabni a telepszerű, befektetési célú építési beruházásoknak, amelyek mind infrastrukturálisan, mind környezeti szempontból aránytalan terhet rónak az érintett városrészekre.

A polgármester hozzáteszi, hogy a HÉSZ (helyi építési szabályzat) módosítása a közhiedelemmel ellentétben nem az önkormányzat kénye-kedve szerint történik. Magasabb szintű jogszabályok, valamint több hatóság, államigazgatási szerv jelöli ki azokat a kereteket, amelyek között egy ilyen módosítás levezényelhető.

De szándék, az kell hozzá, és én ezt egy alapvető fontosságú kérdésnek tartottam.

– teszi egyértelművé eltökéltségét Fabó Péter

A legmenőbb balatoni településen is szigorítanák a külterületek beépíthetőségét

Tihany önkormányzata megváltoztatja a kisparcellás mezőgazdasági külterületek beépíthetőségét.

Egyre több balatoni település sokall be

Már eddig is több önkormányzat tilalommal válaszolt az elmúlt években a tó partján elharapódzott ingatlanfelvásárlási őrületre.

Csak hogy néhány példát említsünk az északi partról, Paloznakon, Dörgicsén és Szentantalfán is változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat, úgy határozva, hogy rendelettel szigorít a falukép és a táj védelme érdekében.

Balatonalmádi utcakép. Fotó: Economx, Sánta András

A változtatási tilalom értelmében az érintett területeken nem lehet telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, elbontani vagy más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani.

Főépítészt a Balatonra!

Közben már elkészült a magyar építészetről szóló törvény tervezete, amely új szabályozási rendszert vezetne be a balatoni építkezésekre vonatkozóan is - számolt be róla testvérkiadványunk, a We Love Balaton.

A Balaton-felvidéken védett övezetet határoznak meg, és külön főépítészi tisztséget is létrehoznak.

Nem lehet majd építeni semmit a jövőben, pusztán csak a szabályok betartása mellett. Kifejezetten fontos szerepe lesz a helyi főépítészeknek, kapcsolódó tervtanácsoknak és az önkormányzatnak

– közölte Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára.

A vízparti szabályozási tervet és a térség településfejlesztési tervét is elkészítik a strandokra, a parti sétányokra és a vízpart megközelítésére vonatkozóan. Például biztosítani kell az adott partszakasz legkevesebb 30 százalékán egy legalább 5 méter szélességű közhasználatú parti sétányt.