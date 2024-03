Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Ma délután négyre 399,113 forintnál járt az euróárfolyama, ami azt jelenti, hogy a nyitó 393,943-as szinthez képest robosztus gyengülést tapasztalni a magyar fizetőeszköznél, és közel került a négyszázforintos lélektani határ.

Egész biztos, hogy elérjük, ha megnézzük a hosszútávú trendeket

- borzolta tovább a kedélyeket Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Az Economxnak a közgazdász elmondta, az árfolyam zuhanásának egyik fő oka, hogy a forintinfláció magasabb, mint az eurózónában az inflációs ráta, hiszen egyre többet költünk az értékét veszítő forintból. Emögött pedig a hazánkban tapasztalható bérkonvergencia áll, a magyar fizetések értéke konvergál a nyugati fizetésekhez, ami önmagában jó hír, de ez hatással van az inflációra, a forint gyengülésére is - tette hozzá.

Ha a bérkonvergencia folytatódik, a gyengülő trend is továbbtart, és egész biztosan átlépjük ismét a négyszáz forintos határt, hogy most, vagy két hét múlva, azt nehezebb megmondani - magyarázta Sebestyén Géza.

Az MCC műhelyvezetője hangsúlyozta, vannak olyan gazdasági törvényszerűségek, amiket nehéz meghaladni. Ilyen összefüggés az, ha bérkonvergencia van, akkor gyengül az euróárfolyam.

Én is örülnék annak, ha egyszerre tudna erősödni az euró és növekednének a hazai bérek is, hiszen akkor még gyorsabban növekedne a fizetések értéke euróban számolva, de ez a gazdasági piacok működése miatt egyszerűen nem elképzelhető

- hangsúlyozta, hozzátéve:

a bérkonvergencia és a forint erősödése nem tud megvalósulni hosszútávon.

De vajon mi okozza a mai napon tapasztalható összeomlást?

Sebestyén Géza szerint akkor tudnánk a választ, ha megtalálnánk a forint legnagyobb eladóit, és megkérdeznénk őket. A forintgyengülés ugyanis mindig azért történik, mert több az eladó a forinteuró-piacon, mint a vásárló - magyarázta.

Felidézte, hogy a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan csökkenti az alapkamatot, ami jó hír a magyar gazdaság számára, de ez arra késztetheti a külföldi befektetőket, akik a magas hozam, kamatok miatt vásároltak forinteszközöket, hogy ezt a hasznot realizálják a forintban levő befektetéseik eladásával. A kamatcsökkentés árazódott be a forint piacán - hangsúlyozta, hozzátéve: amint a profitrealizálás megtörténik, leáll ez a folyamat.

Egyébként a szakértő azt is leszögezte, hogy a pénzügyi kormányzat és a jegybank közti vita nem magyar jelenség, Európa-szerte tapasztalni azt a gyengébb gazdasági teljesítmények miatt.

Az érkező EU-s pénzek is tovább tompíthatják az árfolyam gyengülését, ugyanis az uniós források euróban érkeznek, és abból forintot vásárolnak, ami stabilizálhatja az árfolyamot - tette hozzá.

Hol a határ?

Egyébként az Erste legfrissebb, a mai napon közölt elemzése szerint nem marad sokáig az infláció a jegybanki toleranciasávban, 2024-ben 4,7 százalékos lehet, jövőre pedig 4 százalékos, szemben a tavalyi 17,6 százalékkal. Így vélhetően már jobb lesz az itthoni inflációs környezet nemzetközi összevetésben, azonban elképzelhető, hogy továbbra is az unió legmagasabb árdinamikájával működő országai közé tartozunk.

Az Erste elemzői úgy vélik, hogy a jelenlegi 9 százalékos alapkamat közelít a régiós versenytársakéhoz, ugyanakkor a járvány előtte időszakhoz képest még mindig kérdéses, hogy hol húzódhat meg az egyensúlyi, tartós kamatfelár.

Március 15-én sok minden eldől

Balog-Béki Márta, az MBH Bank Elemzési Centrumának szenior elemzője az Economxnak érdeklődésére úgy fogalmazott, a forint árfolyama a mai napon gyengülésnek indult, és a negatív mozgást több tényező befolyásolta. A reggeli 395-ös szintről a délelőtti órákban előbb 396-ig emelkedett az EUR/HUF árfolyam,

az uniós források folyósításával kapcsolatos bizonytalanság és

a kormányzat óvatosabb növekedési kilátásai nyomán,

majd folytatódott a hazai fizetőeszköz gyengülése

az amerikai inflációs adat megjelenése után látott dollár-erősödéssel párhuzamosan.

Az EUR/HUF kurzus 398,50-nél is járt, egy éve nem látott magas szinten. A forint euróval szembeni grafikonján a 396 feletti szint áttörésével már a 400-as szint kerülhet elérhető távolságba. Ha a forint átmenetileg át is lépi a 400-as szintet az euróval szemben – amire akár a március 15-i ünnepnap miatt illikvidebb piacon is sor kerülhet -, az véleményünk szerint nem lesz tartós kilengés

- fogalmazott a szakértő.

Felidézte, az euróval szemben 402 feletti szinteken is járt a forint tavaly márciusban, az az időszak azonban alapvetően az amerikai bankszektort érintő aggodalmakról szólt, amelyet az illetékesek gyorsan kezeltek, így annak nem volt tartós hatása a forint megítélésére.

Az előttünk álló héten is a fejlett piaci folyamatok lesznek fókuszban, a befektetők az amerikai jegybanki szerepet betöltő Fed március 20-i üzeneteit várják a kamatkilátásokat illetően, a Fed frissíti gazdasági prognózisát is, amely a jegybankárok kamatpálya-előrejelzését is tartalmazza

- magyarázta Balog-Béki Márta.

Úgy látja, a forint megítélését számos olyan várakozás befolyásolta az elmúlt hetekben, ami menetközben megjelent, ismertté vált, így folyamatosan be tud épülni a szereplők döntéseibe. A hazai inflációs és kamatpályával kapcsolatban természetesen van bizonytalanság, de az MNB jelzése alapján 6-7 százalékos kamatszintet érhetünk el nyárra, ami továbbra is pozitív reálkamatot eredményez. A költségvetési hiánypályával kapcsolatos aggodalmak a múlt hétfői hivatalos bejelentéssel enyhültek, ami csökkentette a bizonytalanságot is a hazai makropálya kapcsán - tette még hozzá az MHB Elemzési Centrumának szenior elemzője.