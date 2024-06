Majdnem 4100 általános iskolás diák másodszorra kezdte meg az első osztályt a mostani tanévben, vagyis a 2023/2024-es tanévben megint az első évfolyamosok között a legmagasabb az évismétlők aránya az általános iskolákban – írja a Népszava.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az közölte, hogy a mostani tanévben 97 333 gyermek jár első osztályba, az évismétlők száma 4088 főt tesz ki, ami a diákok 4,2 százalékát jelenti. Bár ez a szám kicsivel alacsonyabb, mint tavalyi, amikor az elsősök 5,2 százaléka járta újra az elsőt.

Az összes évfolyamon az 1-8. osztályosok körében az idei szám a legmagasabb: 0,7 és 2,1 százalék között van az évismétlők aránya.

Bár az elsősök esetében nem szokás „bukásról” beszélni, a jogszabályok szerint erre is van lehetőség. A köznevelési törvény kimondja: egy tanuló csak akkor léphet magasabb évfolyamba, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ez alól nem kivétel az első évfolyam sem. Ugyanakkor gyakoribb eset, hogy a szülő és a pedagógus együtt dönt az első osztály megismétléséről, a törvény ugyanis lehetőséget ad arra is, hogy az iskola igazgatója szülői kérésre egy alkalommal engedélyezze az első osztály megismétlését, akkor is, ha gyermek teljesítette a követelményeket.

Az első osztály megismétlésének egyik leggyakoribb oka, hogy iskolába lépés előtt nem jól vagy egyáltalán nem mérték fel az adott gyermek iskolaérettségét. Míg korábban az óvodapedagógusok és a szülők dönthettek arról, hogy a tankötelezettséget elérő hatéves gyermek érett-e az iskola megkezdésére, 2020-tól szigorítottak a szabályokon, és már csak az Oktatási Hivatalnál kezdeményezheti a szülő a gyermek felmentését.