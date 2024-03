Németország megtalálta a kerülő utat a szankciók világában

Amióta Oroszország 2022-ben rárontott Ukrajnára, az Európai Unió 13 szankciós csomaggal sújtotta az agresszort. Bár a Krím megszállása óta is több szankció lépett életbe Moszkvával szemben, a tapasztalatok szerint ezek eredménye minimum kétséges. A legújabb fejlemény, hogy az Európai Parlament szigorítást vezetne be és büntethetővé tenné a szankciók kijátszását. Ugyanis több jel mutat arra, hogy minden eddigi uniós politikai erőfeszítés ellenére sok tagállam - igaz közvetetten -, de továbbra is jelentős értékben exportál Oroszországba. A mostani írás az európai kereskedelmi volument tekintve legfontosabb tagállam, Németország export tevékenységét veszi górcső alá, ugyanakkor nem zárható ki, hogy más országok kereskedelmi statisztikái is hasonló képet mutatnak.