Egyre többen indulnak pihenni a nyári hónapokban külföldre, ami azt is jelenti, hogy a külföldi kártyás fizetések száma is megugrik, sokunk nem szereti ugyanis a készpénzt még más országokban sem. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint az első negyedévben közel 9,5 milliószor fizettek magyar kártyával külföldi üzletekben, ez az egy évvel ezelőtti számokhoz képest 20 százalékos növekedést jelent.

Értékben is hasonló növekedés volt, ezzel meghaladva a 137 milliárd forintot. A második és harmadik negyedévben, azaz a tavaszi és nyári vakáció idején tovább nőhetnek a költések.

A digitalizáció jelentős felerősödésével egy időre datálható a külföldi kártyás fizetések igazi megugrása, a koronavírus-járvány előtt ugyanis fele annyi bankkártyás fizetést regisztrált a jegybank határainkon túl.

Fontos megjegyezni, hogy az internetes költések négyszer annyit tesznek ki a statisztikában, mint a hagyományos banki termináloknál lebonyolított tranzakciók, sőt, az elköltött összeg is hasonlóan szokott alakulni. Az MNB január és március közötti adatai szerint 33,6 millió volt az online fizetések száma, míg ezek értéke megközelítette az 556 milliárd forintot. Ezek is kapcsolódhatnak a nyaralásokhoz, sokan foglaltak ugyanis szállást vagy repülőjegyet már az első negyedévben.

Sokat spórolhatunk

A külföldi kártyahasználat nemcsak kényelmes, hanem sokkal olcsóbb megoldás is, mint a készpénz. Kényelmes, mert nem kell rohangálni a pénzváltóba, nem kell vesződni a készpénzzel, sőt még attól is kevésbé kell tartanunk, hogy elveszítjük a papírpénzt.

Valutaváltásnál egyrészt számolni kell azzal, hogy le kell vennünk a forintot a bankszámlánkról. Ez havonta ATM-ből felvéve 150 ezer forintig ingyenes Magyarországon, ennél azonban általában több pénzre van szüksége egy magyar családnak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számsorai szerint egy átlagos magyar naponta 31 ezer forintot költött külföldön az év első hónapjaiban, ez nyáron akár az 50 ezret is megközelítheti.

A fizikai pénzváltók haszonkulcsaihoz képest sokkal jobban megéri bankkártyával fizetni, hiszen a bankok általában devizaeladási árfolyamon számolják át az elköltött összeget, ami mindössze 1-2 százalékkal magasabb a középárfolyamnál.

Amennyiben a terminál megkérdezi, hogy milyen valutában szeretnénk fizetni, érdemes az adott ország fizetőeszközét választani, így ugyanis a saját bankunk fogja átváltani a pénzt. Azaz, ha Olaszországba utazunk és a terminálon feljön egy kérdés arról, hogy euróban vagy forintban szeretnénk-e teljesíteni a fizetési kötelezettségünket, akkor azt ajánljuk, hogy a forintot válassza.

Ennél is olcsóbban szeretné megúszni?

Ha valaki még ennél is többet szeretne spórolni, annak érdemes fintech-alkalmazásokat használni vagy olyan hagyományos számlacsomagot választani, amely biztosítja a középárfolyamon való váltást legalább egy meghatározott összegig.

Magyarországon a két nagy fintech a Revolut és a Wise. Mindkét szolgáltatónál kedvező a devizaváltás, ugyanis szűk marzzsal tudunk pénzt váltani. A Wise-nál kicsit magasabb ugyan, de nincs korlát, közben a Revolutnál az aktuális középárfolyamhoz képest a váltás irányától függően mindössze 1 forinttal magasabb, vagy épp alacsonyabb árfolyamon lehet váltani. Ugyanakkor az ingyenes díjcsomagban havi 350 ezer forintos értékhatárig lehet ezt megtenni, felette jutalékot kell fizetni, a Premium díjcsomagjának felhasználói havi 2 500 forintos díj ellenében korlátlan mennyiségben válthatnak devizát kedvezményes árfolyamon.

Van már ilyen szolgáltatás az OTP-nél, a Gránit Banknál és az Ersténél is, míg a K&H Bank utólag írja jóvá a váltás extra költségét, ezekkel is több tízezer forintot spórolhat egy család a pihenés alatt a hagyományos valutaváltókhoz képest.

Érdemes felkészülni

Hazánkkal ellentétben a legtöbb helyen nem kötelező az elektronikus fizetés biztosítása a kereskedők, szolgáltatók számára, ezért a külföldi utazásra érdemes magunkkal vinni valamennyi készpénzt is.

Már csak amiatt is, mert egyre több olyan esetről lehet hallani, ami miatt egyszerűen ellehetetlenül a bankkártyahasználat külföldön. És nem, most nem a bankkártyalopásokról van szó – az is nagyon veszélyes és a határon túl különösen fontos odafigyelni arra, hogy nehogy eltűnjön a kártya. Mostanában az is egyre gyakoribbá válik, hogy elutazunk például egy szomszédos országba, majd fizetni próbálunk, egyszer-egyszer még lehet sikerül, aztán képzeljék el, hogy a következő tankolásnál már elutasítja a kártyáját a terminál.

Ez könnyen megtörténhet abban az esetben, ha nem jeleztük a számlavezető pénzintézetünknek, hogy külföldre utazunk. Sokan nincsenek ezzel egyébként tisztában, pedig az MNB egy tájékoztatóban is figyelmezteti a fogyasztókat, hogy „számos pénzügyi szolgáltatónál a külföldre utazást előre be kell jelenteni”.

Különösen érdemes erre figyelni abban az esetben, ha egzotikus országba utazunk, ugyanakkor, ha valaki nem gyakran jár át még Ausztriába sem, akkor érdemes ilyenkor is értesíteni a bankunkat.

Ráadásul rendelet is kötelezi a bankokat, hogy monitoring rendszert működtessenek a kártyával végrehajtott tranzakciók, vásárlások figyelésére. Ezek a szoftverek pedig gyanú esetén jeleznek, amelyet követően a pénzintézetek megteszik a szükséges intézkedéseket, például a kártya és a hozzá tartozó számla ideiglenes zárolását. A legtöbb bank ezt addig fent is tartja, míg nem beszélnek legalább telefonon az ügyféllel.

Az út előtti teendők