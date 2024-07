Egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben a digitalizáció, a magyar pénzügyi szektor még nagyobb felfutás látható. Jelentős átalakuláson ment keresztül a terület az elmúlt néhány évben, a koronavírus-járvány óta különösen nagy szerepet kapott a technológiai fejlődés. A terület kulcsszava lett a felhőalapú rendszer és a big data mellett a mesterséges intelligencia (AI).

„A mesterséges intelligencia munkája részben érzékelhető, részben pedig a háttérben marad és láthatatlan” – mondta Kórász Tamás a KPMG üzleti és technológiai tanácsadásért felelős partnere a tanácsadó cég sajtóeseményén.

Példaként említette, hogy

a fociban a labdabirtoklási arányt is egy AI számolja,

sőt egy komoly fociedző is mesterséges intelligenciával támogatottan figyeli a témadási és védekezési felállásokat a mintákkal való összevetésen keresztül.

Arra még senki nem tudja a választ, hogy az AI mennyire fogja felborítani az üzleti életet, az azonan jól látszik, hogy a szakmaválasztás során gyakran felmerülő kérdés lett az is, hogy a mesterséges intellegencia vajon elveszi-e azt a munkát.

A vállalatok is kísérleti szakaszban vannak

– húzta alá Kórász Tamás.

Pénz és az AI

„A pénzügyi területeken évek óta lehetett látni, hogy digitális megoldásokra van szüksége a vállalatoknak” – erről már Rakó Ágnes, a KPMG kockázatkezelési tanácsadásért felelős partnere beszélt. Kiemelte: már nem elegendő a javaslatok terjengő levelekben való leírása, inkább kézelfogható megoldások kellenek.

Robotizációs megoldásokkal automatizálnák a folyamatokat. Rakó Ágnes szerint a vállalatok részéről nem is kérdés ezeknek a fejlesztéseknek a bevezetése, csak az a kérdés, hogy pontosan milyen technológiát válasszanak és hogyan implementálják a saját működésükbe.

KPMG Press Meetup 2024. július 2-án Kép: KPMG

A mesterséges intelligencia szerepe a bankolásban is folyamatosan nő. Eddig inkább célmegoldásokra koncentráltak ezek a technológiák, most azonban már az átlag dolgozó szintjén van az AI. Szinte minden területre hatással lesz, a bankok már most is használják hatékonyságnövelésre, csalásmegelőzésre, perszonalizációs tevékenységre és a munka optimalizációjára.

2030-ra az összes banki bevétel 13 százaléka, a bankok piaci érdekeltségének pedig 25 százaléka kötődhet a fintechekhez. „Napról-napra élőben tapasztalhatjuk meg, hogy a digitális technológia hogyan alakítja át a teljes életünket, így a pénzügyeinket is" – mondta korábban Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a Huawei konferenciáján. A jegybank alelnöke szerint ezzel nincs is probléma, a kérdés sokkal inkább az, hogy önálló vállalatokról beszélünk vagy a hagyományos pénzintézetek tulajdonában lévő entitásokká válnak ezek a modern pénzügyi megoldások. Digitális érettség tekintetében van még hova fejlődni, ugyanis a régiós országokat figyelve eléggé le vagyunk maradva. A bigtechekre is érdemes figyelmet fordítani, ugyanis a méretgazdaságosság elvét kihasználva az Apple, Google, Amazon vagy például a Meta saját fizetési, pénzügyi technológiákat hoztak létre.

A dolgozók élen járnak?

Ignácz Péter, a vállalat adatelemzésért és modellezésért felelős menedzsere elmondta: a munkavállalók előbb indulnak el a mesterséges intelligencia használata felé, mint maguk a vállalatok. Gondoljunk csak arra, hogy egy dolgozó használja a ChatGPT-t bizonyos feladatok elvégzéséhez.

A vállalat csak lekövetni tudja a saját dolgozóit

– tette hozzá.

Nem lesz semmilyen hatása egy vállalati AI-rendszernek, amennyiben felesleges feladatok elvégzésére akarják használni a modelleket. A KPMG tanulmánya szerint 80 százalékos hatékonyságjavulást is el lehet elérni bizonyos esetekben. 40-50 százalékkal hatékonyabbá tudják tenni a közép- és felsővezetők munkáját például a következő feladatokban való segítséggel:

önéletrajzok válogatása,

kereskedelmi ajánlatok összehasonlítása,

és tanulmányok összefoglalása a betáplált adatok alapján.

Érdemes azonban résen lenni, ugyanis hamar visszaeshet a produktivitás.

A nagy nyelvi modelleknek köszönhetően nagy adattömegekből lehet könnyen információkat kinyerni. Akár a tranzakciós folyamatok teljes kezeléséhez is lehet használni a generatív AI-rendszereket az információk összegyűjtésén és összefoglalásán túl akár az e-mail piszkozatának megírására is. Fontos azonban, hogy ezek a folyamatok zárt rendszerben történjenek, hiszen adatvédelmi okok miatt más lehetőség nincs.

A mesterséges intelligencia alapú modelleknél gyakran előfordulnak hallucinációk, ezekre kiemelt figyelmet is kell fordítani, a hibákat könnyen ki lehet szűrni az egyes feladatrészek eredeti forrásrészekből való ellenőrzésével.