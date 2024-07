A dinamikus devizaváltás, azaz DCC (Dynamic Currency Conversion) azt jelenti, hogy a POS-terminálon, ha szeretnénk – akár külföldön is – a saját devizanemünkben, forintban is fizethetünk. Elsőre ez egy nagyon kényelmes szolgáltatásnak tűnhet, azonban pont ennek a látszatával tudnak a legjobban lehúzni.

A terminál automatikusan felismeri az idegen bankkártyát és választás elé állít bennünket: milyen devizában szeretnénk fizetni?

Mindig érdemes az adott ország fizetőeszközét választani, így ugyanis a saját bankunk fogja átváltani a pénzt.

Azaz, ha például Horvátországba utazunk és a terminálon feljön egy kérdés arról, hogy euróban vagy forintban szeretnénk-e teljesíteni a fizetési kötelezettségünket, akkor azt ajánljuk, hogy az eurót válassza.

Étteremben, szállodában járva külföldön mi is megtapasztaltuk az elmúlt években a DCC okozta kellemetlenségeket. Előfordult például, hogy egy írországi vendéglátóhelyen fizetéskor a személyzet előzékenyen figyelmeztetett mindenkit arra, hogy az euró gombbal lépjünk tovább, de ennek ellenére az amerikai vendégek többsége ragaszkodott ahhoz, hogy Európában is dollárban szeretne fizetni a POS-terminálon keresztül.

A dinamikus devizaváltásról Gergely Pétert, a BiztosDöntés.hu alapító pénzügyi szakértőjét kérdeztük.

Elvileg ennek egy kényelmi szolgáltatásnak kellene lennie, mégis átverésnek, nettó lehúzásnak tűnik. Mi ennek az oka?

A váltás ilyenkor is a hagyományos módon történik, azaz csak néhány nap múlva, az akkor esedékes árfolyamon lesz elszámolva a tranzakció. Viszont a szolgáltató garantálja a vásárló előtt megjelenő, átváltott forintösszeget, éppúgy, mintha Magyarországon forintban vásárolnánk. Ennek ezért a fogyasztó számára nincs további árfolyamkockázata, míg a szolgáltatónak van. Ez jelenik meg a felajánlott árfolyamban, de annyira túlzottan bebiztosítva, hogy csak szélsőséges esetben járhat vele jobban a fogyasztó.

Mi történik a pénzünkkel, ha mondjuk forintban fizetünk kártyánkkal Horvátországban egy üzletben?

Az árfolyamot előre garantálják, még a tényleges átváltás előtt.