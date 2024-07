Beindult a nyaralási főszezon, a legtöbben az olaszországi, illetve horvátországi utazásukra kötöttek biztosítást, de idén kimagaslik a foci-Eb hatása is.

Júniusban az utasbiztosítások átlagdíja 11 800 forintra rúgott.

A tavalyi évhez képest előtérbe kerültek a repülős utak is, amely a 10-20 órás járatkéséseknek köszönhetően egyre inkább igénylik a jól megválasztott utasbiztosítást – írja Netrisk sajtóközleménye.

A kártérítéshez fontos, hogy a biztosítás már az indulástól egészen a hazaérkezésig tartson, de már az sem mindegy, hány órás késés után fizet a biztosító. Érdemes összehasonlítani az elérhető ajánlatokat.

Megkezdődött a nyaralási főszezon a tanév vége után, ez jól látszik az utasbiztosítási számokon is. A Netrisk arra is felhívja a figyelmet, hogy az utasbiztosítások jelenthetnek extra védelmet az egyre szaporodó járatkésési és járatlemondási esetekre is.

Idén júniusban közel 28 ezer utasbiztosítást kötöttek a Netrisknél, ami 7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. A 11 800 forintos júniusi utasbiztosítási átlagár lényegében megegyezik a tavaly júniusi 11 900 forinttal, azonban már jelentősen meghaladja a májusi 8900 forintot – közölte a társaság.

A díjak közti különbség azzal magyarázható, hogy júniusban hosszabb utazásokra kötöttek biztosítást az érintettek, mint májusban. Jelenleg Olaszország és Horvátország a legnépszerűbb célpont az utasbiztosítással nyaralók körében, előbbi 18, utóbbi 14 százalékos részesedéssel rendelkezett a júniusban megkötött szerződések tekintetében. A harmadik helyen Németország áll 13 százalékkal, szemben az egy évvel korábbi 5 százalékos aránnyal.

A növekedés a németországi labdarúgó-Európa-bajnoksággal magyarázható

– ismertette az adatokat Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Az utasbiztosítási szerződést kötők 41 százaléka tengerparti nyaralásra, míg 27 százalékuk városlátogatás kapcsán utazott külföldre a Netrisk adatai szerint. Tavaly júniushoz hasonlóan átlagosan 7 napra szólnak a biztosítások.

Változást történt az autós és repülős utazásokat tekintve is. A tavalyi 43 százalékról 38 százalékra csökkent az autós nyaralások részesedése, a repülős típusú utazás pedig 43 százalékról 48 százalékra emelkedett.