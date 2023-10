A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái negyedévről negyedévre egy intenzíven bővülő mobilfizetéses vásárlási forgalomról adnak tanúbizonyságot. Ez azt jelenti, hogy értékében már az összes kártyás vásárlás 15,35 százalékát fizetik a magyarok mobillal. A darabszámra vonatkozó arány szerint pedig már átlagosan kevesebb, mint minden ötödik bankkártyás vásárlás mobilfizetéssel történik, így ez az arány már meghaladja a 20 százalékot.

Egy töretlen, negyedévről negyedévre növekvő emelkedéssel jutottunk el idáig 2020 I. negyedéve, azaz a statisztikai mérés kezdete óta. A növekedésben sem szezonális hatás, sem a koronavírus járvány miatt kimutatható hatás nincsen, hiszen a növekedés napjainkban is változatlanul folyamatos.

Ezek tehát az okoseszközös vásárlási adatok. A készpénzfelvételre viszont eddig nem nagyon vonatkozott érintéses készpénzfelvételi lehetőség az ATM-eknél az UniCredit Bank 2019-ben bevezetett megoldásán kívül. Ma viszont már egyre terjednek az érintéses készpénzfelvételt lehetővé tevő ATM-ek.

Ezek azért is jobbak, mint a hagyományos módszer, mert az ATM így nem képes elnyelni a kártyát műszaki hiba vagy PIN kód tévesztés esetén, ami igen bosszantó tud lenni.

Ezek az ATM-ek a mostani időkig nem voltak alkalmasak mobiltelefonba vagy más okoseszközbe digitalizált bankkártya fogadására. Ez ugyanis külön fejlesztést igényelt az automatáknál.

Mostanában azonban több banknál is megindult a változás e téren: folyamatosan állítják át ATM-jeiket okoseszközök használatára is, az ügyfeleknél pedig egyre általánosabb az érintéses fizetésre alkalmas mobiltelefonok, okosórák használata

– mondta az Economxnak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A legolcsóbb ilyen okosórák ugyanis már 40 ezer forintért is kaphatók Magyarországon, és várhatóan ezek az eszközök a jövőben egyre olcsóbbak lesznek. A pénzügyi szakértő az okosórát azért hangsúlyozta külön, mert „ez az egyetlen eszköz, melyet nem kell elővenni a zsebünkből, táskánkból fizetéskor, majd utána visszatenni”.

A szakportál segítségével megnéztük, milyen megoldásokkal férhetünk ma hozzá a bankszámlánkon lévő pénzhez – a bankfiókokon túl – fizikai bankkártya nélkül!

Készpénzfelvétel mobil eszközökkel

Az átlagosan már minden ötödik alkalommal a mobiljukkal fizető ügyfelek nyilván nem idegenkednek az okoseszközük használatától az ATM készpénzfelvétel során sem. A bankok pedig nagy szabású fejlesztésekbe kezdtek az ATM hálózatukban, hogy az ügyfelek számára egyre több ilyen készpénzfelvételi pont álljon rendelkezésre idehaza.

Több banknál is zajlik az ATM-ek átállítása arra, hogy bármely más bank ügyfeleinek okoseszközös készpénzfelvételi igényeit is ki tudják szolgálni. Az Erste, K&H és OTP Bank is úgy nyilatkozott, hogy automatáinak felkészítése az okoseszközös készpénzfelvételre folyamatban van, így ha nem is mindegyik ATM-en még, de már elérhető ez a funkció. A Raiffeisen Bank ATM hálózata is képes okoseszközök fogadására. Abban viszont bármelyik banknál lehet még különbség a kiszolgálásban eleinte, hogy a készpénzfelvétel Mastercard vagy Visa típusú kártyával történik.

Vagyis a hazai ATM hálózat jó része hamarosan alkalmas lesz arra, hogy mobiltelefonnal vagy okosórával is készpénzt lehessen felvenni belőlük.

Mivel ezek az okoseszközök minden bankkártya elfogadóhelyen használhatók vásárlásra, ezért hamarosan tényleg általános élménnyé válhat, hogy otthon hagyhatjuk a pénztárcánkat – vagy legalábbis a bankkártyánkat.

Készpénzfelvétel mobilalkalmazással

A hazai bankkártya nélküli készpénzfelvételben kétségkívül az UniCredit Bank volt az úttörő idehaza, évekkel megelőzve a többi bankot ebben. A 2019-es év elején bevezetett szolgáltatás ma is változatlanul elérhető a bank minden ügyfele számára, ha regisztrál az UniCredit Bank mBanking nevű mobilappjában. Nem szükséges hozzá NFC-s telefon sem, az ATM-mel történő összekapcsolódás ugyanis az interneten keresztül történik.

A felhasználó a banki mobilalkalmazásban készíti össze a készpénzfelvételt, majd az ATM-be be kell ütnie a banktól kapott kódot. Ezt követően az ügyfél megkapja a készpénzt az automatából anélkül, hogy a kártyáját be kéne helyeznie. Az mCash névre hallgató szolgáltatás az UniCredit Bank összes automatájánál működik, de csak az unicredites ügyfelek vehetik igénybe, más bank ügyfelei nem élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Készpénzfelvétel okosórákkal

Bankkártyával fizetni (vásárolni) ma már bármely magyar nagybank által kibocsátott bankkártyával lehet egy androidos, NFC képes telefonnal, az iPhone-ok közül pedig a 6-os sorozattól felfelé képesek erre a modellek. Az okostelefonon legalább Android 5.0 vagy iOS 8.1 verziószámú operációs rendszernek kell futnia ehhez. A Raiffeisen Banknál az androidosok az okostelefonos fizetésre még egy saját banki fejlesztésű mobilalkalmazást, a RaiPay-t használhatnak, a többi banknál a kártya már beintegrálható a Google Walletbe. Az Apple Paybe minden hazai nagybank kártyája beintegrálható, így a Raiffeisené is.

Az okosórákkal már picit bonyolultabb a helyzet.

A Google operációs rendszerét, a Wear OS-t futtató órák alapból kezelik a Google Walletet, ha az operációs rendszer legalább 2.0-ás verziója fut az órán. Ugyanígy az órába lehet telepíteni bármely hazai bank bankkártyájának digitális változatát a Fitbit óragyártó 2022 novemberétől kiadott modelljei esetében, továbbá a Fitbit Versa 4 és a Fitbit Sense 2 okosóra modellekbe.

Az Apple okosórái közül a Watch Series 4 vagy újabb modellek alkalmasak okosórás fizetésre, ha legalább watchOS 9.0 operációs rendszert futtatnak.

A saját, gyártói operációs rendszert futtató okosóragyártók modelljei közül azonban csak azokba lehet „bedigitalizálni” a bankkártyát, amelyekkel a kártyát kibocsátó magyar bank megállapodott. Ennek megfelelően a Garmin és Xiaomi NFC-s modelljeibe az Erste Bank, K&H Bank és OTP Bank ügyfelei, a Fitbit 2022 novemberéig kiadott NFC-s modelljeibe pedig az OTP Bank ügyfelei regisztrálhatják a digitális kártyáikat. A többi bank ügyfelei használhatják a Revolut vagy a Wise kártyájukat, illetve megpróbálhatják kártyáikat a Curve mobilalkalmazás kártyája mögé tenni, mely szintén képes összekapcsolódni a gyártói operációs rendszert futtató okosórákkal.

Nem szükséges, hogy az okosóra és a kártyadigitalizáció során azt vezérlő okostelefon gyártója megegyezzen, így az iPhone készüléktulajdonosok az Apple Watchokon kívül bármelyik felsorolt másik okosóra modellt is használhatják.

Lehet viszont eltérés abban, hogy a felhasználó Mastercard vagy Visa kártyát szeretne az órájába digitalizálni, függetlenül attól, hogy az okostelefonjába korábban már sikeresen regisztrálta azt. Ezek felkészítése az okosórás használatra ugyanis eltérő folyamatban zajlik, de a bankok azt ígérik, hamarosan minden okosóra modellbe digitalizálható lesz minden olyan bankkártya, melyre a bank a honlapján ígéretet tett a kompatibilitásra vonatkozóan.

Az okosórás vagy mobiltelefonos készpénzfelvétel díja minden banknál pontosan ugyanannyi, mintha az ügyfél a plasztik bankkártyájával végezte volna a készpénzfelvételt. Akinek be van állítva a törvényi ingyenes készpénzfelvétel havi legfeljebb 2 alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig, az ugyanígy kihasználhatja ezt az okoseszközével történő ATM-es készpénzfelvétel során is.

Ugyanakkor eltérő limitek vonatkozhatnak a digitális és hagyományos kártyás készpénzfelvételre. Az okoseszközzel a napi készpénzfelvételi limit korlátozva lehet 150-200 ezer forintra, mely nem is változtatható meg. Ennél nagyobb összeg felvételekor tehát még mindig jól jöhet a jó öreg hagyományos bankkártya.