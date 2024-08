Megremegtek a nemzetközi tőzsdék a múlt hét végén és a hét elején világszerte. A vihar epicentrumában a rossz amerikai munkaerő piaci adatot követően a japán tőzsde állt, a Nikkei tőzsdeindex hétfőn több, mint 12 százalékkal esett az 1987 októberi fekete hétfő óta nem tapasztalt hevességű eladási hullámban, mielőtt kedden visszapattant.

A Vix-index - a piac "félelemmérője", amely azt mutatja, hogy a befektetők milyen mértékű volatilitásra számítanak az amerikai részvénypiacon – olyan magasra ugrott, amire a koronavírus-járvány 2020 eleji kitörése óta nem volt példa. A Bank of Japan váratlan kamatemelése, majd az amerikai gazdaság vártnál erősebb lassulásától való félelem és a technológiai részvényben zajló heves korrekció tehát úgy néz ki, hogy néhány napra tökéletes vihart hozott össze a tőzsdéken és a vételi pozíciókban ülő intézményi és magánbefektetőknek jelentős árfolyamveszteségeket kellett legalábbis papíron elszenvedniük.

Azonban nem mindenki nézte fejét fogva a zuhanó árfolyamokat, van ugyanis a befektetőknek egy része, aki már régebb óta számít egy masszívabb esésre a tőzsdéken és elég bátor ahhoz, hogy ezt meg is játssza. Ilyen például a több mint 27 milliárd dollárnyi vagyont kezelő brit Ruffer Investment Company, amelynek portfólió menedzsere Matt Smith már tavasszal egy közelgő tőzsdei összeomlást jósolt. Ő akkor úgy látta,a piacokon rendkívül veszélyes helyzet kezd kialakulni, ami több tényezőből áll. Egyrészt az alacsony volatilitás miatt egyre több vásárlás történt a részvénypiacon, eközben azonban a Fed egyre több likviditást szív ki a pénzügyi rendszerből. Ha azonban a Fed likviditás csökkentő lépéseinek hatása megjelenik a piacon és megemelkedik a volatilitás, az automatikusan eladási hullámot fog generálni – figyelmeztetett.

A cég vezető befektetési alapjának ára nagyot ugrott az elmúlt napokban, s egy hónap alatt 5,5 százalékkal emelkedett részvényeinek árfolyama. A Financial Times értesülései szerint sokat kerestek a jenben erősödésére nyitott pozíciójukon, de nyertek az arany erősödésére játszó vételeikkel is.

Nagy nyertese volt az eladási hullámnak állítólag Greg Coffey, az Óz a nagy varázslónak is becézett portfólió menedzser nevével fémjelzett ausztrál hedge fund, a Kirkoswald Capitalis. A 8 milliárd dollárt kezelő alap a világgazdaság lassulására és a volatilitás növekedésére volt pozícionálva, s a lap értesülései szerint ők most több száz millió dollárt nyertek néhány nap leforgása alatt.

Azonban valószínűleg a vesztesek voltak többen, egy csomó olyan alapnak, amely az alacsony jenkamatokat kihasználva igyekeztek pénzt keresni az emelkedő kamatok és a jen erősödése miatt kényszer-likvidálniuk kellett pozícióikat.

Ugyanakkor a japán részvényekben hívő legnagyobb befektetők a jelek szerint egyelőre kitartanak. Így tesz az eddigi hírek szerint Warren Buffett nevével fémjelzett Berkshire Hathaway is. Ők jelentős részesedéssel bírnak egy csomó nagy japán konglomerátumban, például a Mitsubishi Corporationben, a Mitsui & co, az Itochu, a Marubeni és a Sumitomo Corporation nevű vállalatokban is. Buffett idén tavasszal részvényeseinek írt levelében azt írta, hogy nyereségük a japán pozícióikon eléri a 8 milliárd dollárt.