Jót tett a feltörekvő országok devizáinak az, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a múlt héten nem emelte tovább a dollárkamatokat és az amerikai gazdaság is végre a lassulás jeleit kezdte el mutatni. A dollár gyengülni kezdett nem csak a vezető, de a feltörekvő országok fizetőeszközeivel szemben is és ez a gyengeség az elemzők szerint az év végig fenn is maradhat a Reuters devizapiaci kereskedők készített felmérése alapján.

Azonban az elemzők úgy látják, hogy a mozgás nem lesz olyan mértékű, hogy a feltörekvő országok devizái ledolgozzák azt a komoly veszteséget, amelyet a Fed kamatemelési ciklusának a kezdete óta felhalmoztak. Ennek oka, hogy a legtöbb ilyen ország jegybankja szép lassan maga is kamatemelési ciklusának végére jut és szintén elkezdik majd csökkenteni irányadó rátáikat.

Ráadásul bár a múlt héten is jó néhány deviza erősödni tudott a zöldhasúval szemben, azonban ezek a mozgások nem gyorsultak be. Még mindig bizonytalanság van a fejekben a Feddel kapcsolatban, és hiába lassul az amerikai gazdaság, még mindig jobban teljesít, mint a világ többi része. Ilyen körülmények között nehéz elképzelni, hogy előbbiek teljesen ledolgozzák korábbi veszteségeiket

- mutatott rá Mitul Kotecha, a Barclays feltörekvő piacokkal foglalkozó vezető deviza és makrogazdasági elemzője.

Ez alól kivételt jelentet pár, számunkra távoli deviza, mint az indiai rúpia, a thai baht és a dél-koreai won. Ezek ugyanis a mostani várakozások szerint 2024 végéig teljesen visszaerősödhetnek.

A feltörekvő országok fizetőeszközei 2023 elején erősödtek és a befektetők meglehetősen pozitív várakozásokkal futottak neki az évnek a feltörekvő piaci eszközökkel kapcsolatban, nem kis részben a kínai gazdaság újranyitása miatt. Azonban a világ második gazdaságának motorja csak nem tudott kellőképpen beindulni, s a felmérés szerint az idén több, mint 5 százalékot eső jüan jövőre csak veszteségeinek felét tudja majd ledolgozni.

De vannak olyan devizák, amelyektől ennél is rosszabb teljesítményt várnak. A dél-afrikai rand mindössze 1 százalékkal lesz majd erősebb ezalatt az elemzők szerint, míg a török líra további 16 százalékkal eshet.

A forint pályája ugyanakkor elsősorban nem a többi feltörekvő piaci devizával mozgott együtt az Ukrajnát ért orosz agresszió kezdete óta. Inkább úgy tűnik, hogy az európai gazdaságot ért negatív sokkok erősödnek fel árfolyamában, azaz akkor gyengül a dollárral és az euróval szemben is, amikor az euró is gyengül a dollárral szemben. Vagy másként fogalmazva,

az olyan időszakokban, amikor a globális kockázatvállalási hajlandóság csökken és a befektetők elkezdik a biztonságos menedékeket keresni, a dollár nem csak a feltörekvő országok devizáival, de a nagy devizákkal szemben is erősödik és fordítva. Így inkább az látszik, hogy amikor az euró gyengül a dollárral szemben, akkor a forint is gyengül az euróval szemben, s így a dollárral szemben még inkább.

Ha ez az összefüggés megmarad, akkor az nem sok jót jelent a forint dollárral szembeni erejét tekintve, az elemzők ugyanis egyre inkább olyan forgatókönyvekben hisznek, amelyek szerint a dollár kitartó ereje megmaradhat az euróval szemben. Sőt egy hónappal ezelőtt már megjelentek azok a vészforgatókönyvek is, amelyek szerint az euró/dollár keresztárfolyam ismét elérheti a paritást.

Mindenesetre úgy tűnik, a feltörekvő országok igyekeznek kihasználni azt az átmeneti megkönnyebbülést, amelyet devizájuk átmenetinek tartott visszaerősödése jelent a dollárral szemben. Sorra igyekeznek ebben a környezetben dollárkötvényeket kibocsátani, hogy megfelelő forrásokat gyűjtsenek a kedvezőnek ítélt árfolyam mellett. Ennek eredményeként. Miután októberben legtöbben visszafogták magukat, most hétfőn olyan mennyiségű dollárkötvényt bocsátottak ki a nemzetközi piacokon, ami idén rekordnak tekinthető.