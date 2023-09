A Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) keddi közlése szerint a felek megvizsgálták, mi okozta az üzemanyagár emelkedését az elmúlt időszakban, továbbá elemezték és konkretizálták az elmúlt időszakban felmerült problémákat, valamint a kockázati tényezőket. Megállapították, hogy stabil és biztonságos az üzemanyagellátás Magyarországon, azonban az üzemanyagárak emelkedése országspecifikus és nemzetközi tényezőkre vezethető vissza.

A megállapítások között szerepelt, hogy az árakat jelentősen befolyásolta az, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia is csökkentette termelését. Az országspecifikus tényezők közül az orosz olaj Brenthez viszonyított árelőnyének csökkenését emelték ki, valamint a tranzitdíjak jelentős drágulását.

Nagy Márton kiemelte, hogy változatlan a kormány célja, év végére egy számjegyűre fogja leszorítani az inflációt. A miniszter világossá tette, hogy minden lehetséges eszközzel tompítani kívánja az üzemanyagárak növelését.

A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) valamint a Mol is megértette a kormányzat szándékait és erőfeszítéseit – írja az MTI. A Mol leszögezte, az iparágat sújtó terhek ellenére továbbra is eltökélt regionális viszonylatban is versenyképes üzemanyagárak biztosítása mellett.