Jelentősen megemelte az OTP Bank részvények célárfolyamát a Raiffeisen Bank elemzője, a korábbi 18700 helyett már 21800 forint a várakozás, 12 hónapos időtávon. Az ajánlás továbbra is vétel.

A célárfolyam eléréséhez 15 százalékot kellene emelkednie a bankpapír árfolyamának a jelenlegi szintekről, ami messze nem lehetetlen:

az elmúlt egy évben 43 százalékkal nőtt az OTP Bank részvény árfolyama, idén pedig 19 százalékkal.

De mi az oka, hogy az osztrák pénzintézet elemzői optimisták a magyar szektortársukkal kapcsolatban?

A legkézenfekvőbb magyarázat a részvény alul-értékeltsége: a várható nyereséghez, valamint a közvetlen szektortársakhoz képest is diszkonton forognak az OTP részvények, ami nem indokolt, még akkor sem, hogy a (geo)politikai kockázatokat is figyelembe veszik a befektetők. A 2024-re várható 3512 forintos részvényenkénti nyereség (E) csupán 5,3-szeresét tükrözi a jelenlegi árfolyam (P). Az egyik banki ETF-ben (iShares EURO STOXX Banks) lévő 27 pénzintézet hasonló P/E mutatóinak átlaga: 7,46. Ha tehát a befektetők az OTP-t is hasonlóan értékelnék, mint az európai versenytársakat, 26 200 forinton lenne az OTP árfolyam, a jelenlegi 19 000 forint helyett.

A Raiffeisen elemzése szerint az alábbiak határozzák meg az OTP működési környezetét a közeljövőben:

a magyar gazdasági növekedés gyorsulása és ezzel a hitelezési volumen emelkedése

akvizíciók: a magas saját tőke lehetővé tesz további bankvásárlásokat, ugyanakkor nagy a verseny ilyen tekintetben, a bankszektorban bőséges az elkölteni-való tőke,

a részvény továbbra is kitett Magyarország és az Európai Unió hűvös viszonyából fakadó kockázatoknak, bár ezt semlegesíti a magyar pénzintézet egyre fajsúlyosabb régiós jelenléte

Az osztrák bank a korábbi elemzéshez képest 9 százalékkal vár magasabb profitot az OTP csoporttól, amit lehetővé tesz a 2025-től várható gazdasági fellendülés, a csökkenő kamatkörnyezet az euróövezetben, és az OTP javuló kamatmarzsa.

Kép: economx

Ezek alapján a magyar bankcsoport stabilan képes lehet magas jövedelmezőségre, idén 22, jövőre 19, majd 16 százalék körül alakulhat a tőkearányos megtérülés (ROE). Magas maradhat az osztalék is a következő években, várhatóan évekig a megtermelt nyereség 22-25 százaléka körül.

A csoportszintű adózott nyereség idén 1009 milliárd forint lehet, a következő két év ennél kicsivel alacsonyabb számokat eredményezhet. A csoporton belül a magyar anyabank is egyre kevesebb nyereséget érhet el, idénre 292 milliárd, majd 288 és 269 milliárd forint prognosztizálható.