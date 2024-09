A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,23 pontos csökkenéssel, 74 377,84 ponton nyitott csütörtökön. A szerdai záró értékéhez képest alig változott.

Kedvező hangulatban indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), szerdán a BUX 820,18 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 74 378,07 ponton, új történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött csütörtöki előrejelzésében kiemelte, hogy megtáltosodott a BUX, szerdán jelentős emelkedéssel zárt a hazai részvényindex, ezzel új történelmi csúcsot állított be. A csütörtöki kereskedés is kedvező hangulatban indulhat, mivel a nemzetközi befektetői hangulat is pozitív.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyama áttörte a 18 770 forintos ellenállást, a következő fontosabb akadály a 19 000-19 100 forintos tartományban húzódik. Szerdán az OTP-részvények ára 225 forinttal, 1,2 százalékkal 18 950 forintra nőtt, forgalmuk 12,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján a 2675-2685 forintos zónában húzódnak fontos ellenállási szintek, felette 2730 forint közelében láthatóak újabb fontos szintek. Szerdán a Mol 8 forinttal, 0,3 százalékkal 2676 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban.

A Richter elrugaszkodott a 30 napos mozgóátlagról, és új történelmi rekordot állított be, a következő ellenállás 11 ezer forint közelében húzódik, felette pedig 11 430 forintnál adódhat a következő potenciális akadály. Szerdán a Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 2,04 százalékkal 10 990 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,9 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom szerdán nem mozdult érdemben, fontos ellenállás 1052, majd 1065 forintnál látható. Szerdán a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,19 százalékkal 1048 forintra emelkedett, forgalma 773,9 millió forint volt.