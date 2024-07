Az olaj árfolyama héthetes mélypont közelében állt, a Brent kőolaj hordónkénti ára 80 dollár közelében volt, míg a WTI 76 dollár körül.

A Bloomberg cikke szerint több bank, köztük a Citigroup is leminősítették a kínai gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzéseiket, miközben a térségbe irányuló amerikai olajexport ára is csökkent. Emellett Kína második félévi behozatala is visszafogottnak tekinthető.

A hét hátralévő részében számos kulcsfontosságú adat jelenik majd meg, az amerikai készletektől a Fed szerdai kamatdöntéséig. Az OPEC+ egy nappal később monitorizó ülést tart.

A piac jelenleg megosztott abban a kérdésben, hogy a szervezet folytatja-e a tervezett kitermelésnövelést a következő negyedévben.

„A jelenlegi gyengeség, amelyet a kínai gazdaság miatti nyugtalanság és a recessziós aggodalmak váltanak ki, alapvetően indokolt. A hosszútávú élettartama azonban kétséges” – mondta Varga Tamás, a PVM Oil Associates Ltd. brókercég elemzője.