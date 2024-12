Jó hír, hogy a december eleji csúcsról, a 415-ös szintről folyamatosan távolodik az euró-forint jegyzés, hétfőn délelőtt 408 alatt is járt az árfolyam. Abban, hogy a forint egész jó hétkezdést produlkált, Varga Mihály leendő jegybankelnök hétfői bizottsági meghallgatása is szerepet játszott, az elhangzottak szerint „kiszámítható, stabil árfolyamra van szükség”.

A veszély azonban nem múlt el, szakértők régóta azt ajánlják a befektetőknek, hogy a devizaárfolyam-kockázat kisimítása érdekében a megtakarítások egy részét érdemes euróban (vagy más devizában) tartani. Ha másért nem, hát azért, mert a pénzpiaci elemzők már nem számítanak arra, hogy tartósan visszatér a 400 alatti euró-forint.

Be kell érni kevesebb eurókamattal

A hazai befektetők egy része élt is idén a lehetőséggel, legalábbis ez derül ki a nyilvánosan hozzáférhető állampapír statisztikákból. A kincstár kínálatában továbbra is egyetlen egy, euróban kibocsátott magyar állampapír vásárolható meg. A kötvény változó kamatozású, a befektetők szerdán (december 18-án) értesülhetnek az új kamatkondíciókról.

Rossz hír, hogy csökkenni fog a szóban forgó 2027/U sorozatszámú Euró Magyar Állampapír kamata. Ez most még évi 3,488 százalék, a kamatforduló december 22., de az új kamatot három munkanappal előtte, már szerdán megállapítják. Aznap délben kell nézni a 3 hónapos bankközi eurókamatot (EURIBOR), az akkor érvényes kamattal megy tovább az eurós magyar állampapír. Jelenleg úgy fest, hogy 2,8-2,9 százalék lehet az új kamat.

A 3-hónapos bankközi eurókamat alakulása (%).

Az eurós állampapírbefektetés a csökkenő kamatszint ellenére népszerű a lakosság körében, a harmadik negyedév végén 133 millió euró felett volt a 2027/U állomány, ahhoz képest, hogy június 30-án még csak 69 millió euró pihent ilyen kötvényben, vagyis 3 hónap alatt közel duplázódott az itt lévő megtakarítás. A jelenlegi devizaárfolyam alapján 54 milliárd forint volt szeptember végén a 2027/U kötvények piaci értéke.

Már akkor vették az eurós kötvényt, amikor még alig gyengült a forint

A probléma azonban az, hogy az állomány egy olyan időszakban duplázódott, amikor még nem is volt durva a forintgyengülés: a harmadik negyedévben 394-ről 397-ig ment fel az euró-forint jegyzés, vagyis 0,76 százalékos volt csupán az elmozdulás. Azóta viszont: 2,77 százalék. Szóval bőven gyarapodhatott a 133 millió eurós állomány szeptember végétől mostanáig. A keret azonban biztosan nem fogyott el, de a megemelkedett keresletre reagálni kellett, az Államadósság Kezelő Központ október közepén ezért megduplázta, 300 millió euróra emelte az értékesíthető mennyiséget.

Amikor a kamat szerdán leesik 2,8-2,9 százalék közé, akkor eltűnik a lakossági befektetők kamatprémiuma az intézményi befektetőkkel szemben. Utóbbiaknak a piaci eurós állampapírok érhetők el: a 2027-ben lejáró, 10 éve kibocsátott, euróban denominált magyar kötvény most 2,83 százalékos vételi hozammal szerezhető meg.

A Maszol.ro cikke szerint a lakossági állampapírok Romániában is népszerűek, ráadásul ott az euróban kibocsátott kötvények kamata nem változó, hanem a lejáratig fix. A kínálat is jobb, lehet választani 2 és 7 év futamidő közt, az éves kamat 3,75 illetve 5,75 százalék. A Fidelis néven kibocsátott eurós kötvényeket külföldiek, így magyar állampolgárok is vásárolhatják.