Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Kedden új rekordot döntött a kakaó árfolyama: a korábban elképzelhetetlennek tűnő 10 ezer dolláros lélektani határt is áttörte kakaó tonnájának nagykereskedelmi ára – írta Javier Blas, a Bloomberg energia és árucikkek rovatvezetője X–en.

A drágulás elképesztő ütemű, néhány nappal korábbi cikkünk írásakor még csak 5800 dolláros árfolyamon járt a nyersanyag, az elmúlt évben pedig mintegy 250 százalékos mértékű áremelkedést produkált.

A jelenség miatt már eddig is magasabb csokiárakkal találkozhattunk az üzletek polcain, ez pedig a jövőben tovább erősödhet.

Elmaradtak a fejlesztések

A világ kakaóbab termelésének mintegy 75 százalékáért nyugat–afrikai országok, elsősorban Elefántcsontpart, Ghána, Kamerun és Nigéria felelős. A régióban tapasztalható szokásosnál szárazabb időjárás, a csempészet, valamint az elmúlt években elmulasztott fejlesztések és befektetések hatására drasztikusan lecsökkent a megtermesztett kakaó mennyisége.

Ezekben az afrikai országokban a termőhelyek nagy része még mindig kistermelők kezében van. Mivel alig keresik meg az létfenntartáshoz szükséges minimumot, nem tudnak invesztálni a termelés fejlesztésébe, például új fák ültetésébe, trágyába, esetleg rovarirtókba.

A hiányzó befektetések miatt elöregedő fák alacsonyabb terméshozamot tudnak csak biztosítani, valamint érzékenyebbek lesznek az időjárás viszontagságai és a kártevők ellen is.

Továbbra is nagy a kereslet

Az elmúlt 30 évben nagyjából megduplázódott a Föld lakosságának kakaó iránti kereslete. Néhány fejlett országban hatalmas az éves egy főre jutó csokoládéfogyasztás: Svájcban évente 12 kg, az Egyesült Államokban 9 kg, míg Németországban 6 kg fogy belőle. Ez ráadásul tovább növekedhet annak köszönhetően, hogy sok fejlődő országban (Kína, India) még mindig alacsony, 1 kilogramm alatti az egy főre jutó éves fogyasztás.

A két folyamat így hatalmas szakadékot hozott létre a kakaó kereslete és kínálata között, a Bloomberg szerint jelenleg körülbelül 400 ezer tonna kakaóbab hiányzik a piacról.

A pénzügyi manipuláció sem segít

A fizikai piacon long pozíciót betöltő kereskedők kakaóbabbal, vagy félig feldolgozott termékekkel (pl. kakaóvaj, por) rendelkeznek. Ezt jellemzően azzal ellensúlyozzák, hogy a pénzügyi piacon ezzel ellentétes, short pozíciót vesznek fel (azaz az árak esésére fogadnak). Ez a fedezet elméletben működik, normál esetben az emelkedő árakon az eladott termékekből adódó nyereség fedezi a short pozíciók veszteségét. Amíg azonban a kontraktusok fizikai teljesítésére várnak (ami akár több hónapot is igénybe vehet), a kereskedőknek készpénzre van szüksége az ügyletek veszteségének rendezésére – magyarázza a Bloomberg.

Normál esetben a vállalatok rendelkeznek az ehhez szükséges tartalékokkal, azonban amikor ilyen elhúzódó bikapiaccal találkoznak, bajba kerülnek. Ebben az esetben legtöbbször zárniuk kell a fedezeti short pozíciót, és sok ilyen ügylet az árak további emelkedését hozza magával, ami pozitív visszacsatolásként újabb short pozíciók zárását kényszeríti ki, újabb áremelkedést okozva.

Brutális áremelkedés jöhet

Az elszálló kakaóárakat hamarosan a saját bőrünkön is tapasztalni fogjuk, a legtöbb csokoládégyártó, köztük a Mars, a Nestlé, vagy a Hershey’s már most további áremelésekkel, vagy azt elkerülendő a csomagolt adagok kisebbre méretezésével készül, ahogy erről korábbi cikkünkben is írtunk.

A gyártók tehát igyekeznek alkalmazkodni a megváltozott piaci körülményekhez, ám egy valamiben biztosak lehetünk: végső soron ezt a fogyasztók pénztárcája fogja bánni.