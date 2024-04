Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Már többször szó esett az égbe szálló kakaó árról, de az árupiacokon rendszerint úgy működnek a dolgok, hogy aminek hatalmasat emelkedik az ára, annak idővel le is esik. Nos, itt még távolról sem tartunk, az áremelkedés sem állt igazán meg, hisz van átfutási idő, amíg az elültetett nővényeknek termése lesz.

Az árrobbanás háttere

A hiányt az okozta, hogy két afrikai országban termesztették a világpiacra kerülő kakaó 60 százalékát, ami nagy egyedi kockázatot jelent, és most ez maximálisan jelentkezett több tényező hatására. Egyrészt felborította a szokásos időjárást az alapesetben rendkívül csapadékos, az egyenlítőtől kissé északra fekvő nyugat-afrikai területeken az El Nino jelenség, másrészt leértékelődő valuták, rosszul szervezett állami felvásárlási rendszerek is rontották a gazdák lehetőségeit.

Kakaó határidős ára a legközelebbi lejáratra, tonna/dollár, egy év Kép: stooq.com

Az ár a szokásos tonnánként 3000 dollár körüli szintről felkúszott kevéssel 4000 fölé a tavalyi év során, ami még nem egy drámai esemény, de aztán idén, amint az a grafikonon is jól látszik, hegymenetbe kapcsolt a folyamat, és 10 ezer fölé lőtt ki az ár. Még az sem biztos, hogy a hiány önmagában olyan nagy, hogy ezt előidézze, de voltak árdrágító folyamatok is: a zuhanó valutában fizető ghánai állam helyett a gazdák eladták a szomszédos országokban stabil valutáért magasabb áron a termést, az ügyes felvásárlók pedig szépen kivárták, amíg az ár az égig ér.

Az extraprofit lehetőségének áldásos hatása

Igen ám, de ha valaminek, amit 3000 dolláros áron is megérte termeszteni, 10 ezerre megy az ára, kormányunk szavajárásával élve extraprofit keletkezik, mégpedig nem kicsi, hanem nagy. Ezt, aki esetleg raktározott, le tudja fölözni, ugyanakkor a megfelelő éghajlatú területeken ez olyan lehetőséget jelent, hogy sokan belevágnak a kakaó termesztésébe.

A Bloomberg egy 57 éves kameruni tanárnőt hoz példának, aki vett gyorsan 3 hektár földet 200 km-re lakhelyétől, elültette a cserjéket, amelyek 3 év múlva fognak termést hozni, amikor nyugdíjba megy. Természetesen nincs garancia rá, hogy akkor is ilyen magas lesz az ár, és 3 éves lejáratra nincs is határidős piac, ahol előre biztosíthatná az eladást, de két éves lejárat van, az most 6000 dollár körül áll, így egy év múlva már biztosíthatja előre ez eladást.

Annak, hogy rövid távon visszaessen az ár, kevés az esélye, épp azért, mert az újonnan ültetett növények évek múlva hoznak termést. Ugyanakkor nem is az a lényeg, hogy végtelen haszon legyen egy-egy termelőnél, hanem az, hogy ez sok területen felkelti a figyelmet, sok helyen kezdnek kakaótermesztésbe, így hosszabb távon kiegyensúlyozottabb lesz a piac.

Sokan ültetnek, idővel helyreáll a piac

Szemben Elefántcsontparttal és Ghánával, ahol az állam fix áron vásárolja meg a termést, így könnyen torzulhat a piac, Kamerunban és Nigériában szabad piac van, így azok, akik korábban az alacsony ár miatt átálltak a kakaóról más növényre, most újra kakaót ültetnek. A betakarítási szezon október és március között van, és Elefántcsontparton a szokásos termés kétharmadát, Ghánában a felét tudták idén betakarítani.

A magas ár a dél-amerikai termesztők kedvét is meghozta: a 3. legnagyobb termesztő ország, Ecuador máris duplázni tervezi termesztését az évtized során, de a brazíliai kínálat is ugyanilyen mértékben fog nőni. A magas árra így gyorsan reagálnak a termesztők, a hosszabb távú kínálat így garantált, az ár, ha nem is a közeljövőben, vissza fog esni. Sőt, jó esély van rá, hogy akkor újra túlkínálat áll elő és visszafogják a termesztést, de lehet, hogy akkor kiegyensúlyozottabbá válik a piac.