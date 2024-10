Már a 407-es szintet közelítette szerda délelőtt az euró-forint keresztárfolyama, az új csúcs 406,57-nél volt. 2022 december óta nem volt ilyen drága egy euró.

Frissítés: gyorsul az esés, a napon belüli új csúcs 407,9 volt. A következő potenciális ellenállás 408,50 közelében látszik - írta az Equilor. Most úgy tűnik, meglesz ennek a szintnek a tesztje, kora délután 408,2-n az árfolyam.

Az ING Bank elemzői figyelmeztettek: mivel az árfolyam 405 fölé került, arra lehet következtetni, hogy a november 5-i amerikai választásokig nem érdemes bízni a fordulatban a forint piacán. Arról, hogy mi az összefüggés a forint árfolyam alakulása és az amerikai választások között, itt írtunk részletesen.

Az Erste így kommentálta a forintpiacon kialakult helyzetet: "a reggel kijött GDP-adatok kiábrándítóan gyengék lettek és a legrosszabb rémálmainkat is alulmúlták. A hét hátralévő részében elsősorban a nemzetközi adatdömpingre figyelhetnek majd a magyar szereplők is. Amennyiben kedvezőtlen tengerentúli adatok érkeznek a munkapiacról, akkor talán levegőhöz juthat a magyar deviza. "

Az Economx olvasóit arról kérdeztük, szerintük hol tölti a Szilvesztert a forint. Négy lehetséges választ jelöltünk meg:

400 alatt

400-420 között

420 felett

500-on

A nem reprezentatív felmérés szerint a válaszadók relatív többsége (39 százalék) 420 feletti árfolyamra számít az év végére. Hasonló mennyiségben (24-24 százalék) érkeztek voksok az 500 forintos euróárfolyamra, valamint a 400-420 közötti sávra. Sokatmondó, hogy csupán az olvasók 13 százaléka reméli, hogy Szilveszterkor újra 3-assal kezdődik az árfolyam.