Ma kora délután átlépte az euró árfolyama a 405 forintos lélektani határt, és késő délutánra is csak 404,7 forint környékére erősödött vissza a magyar fizetőeszköz, majd cikkünk megjelenésének pillanatában ismét 405 forint felett járt az árfolyam.

Átszakad a gát

22 havi mélypontra esett a hazai fizetőeszköz a mai napon azzal, hogy az euró árfolyam meghaladta a 405,3 forintot is kora délután, de ennek specifikusan a dollár jelentős erősödéséhez van köze

– fogalmazott Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója az Economx érdeklődésére. A dollár erősödése általában a feltörekvő devizáknak nem tesz jót, de a forint régiós szinten is jelentősebb gyengülése mögött a magyar gazdasággal kapcsolatos erőteljes kockázatkerülési magatartás is meghúzodik.

Úgy tűnik, hogy a beárazódás még mindig tart, az elmúlt egy-két hét mozgását alapvetően tényleg a Donald Trump növekvő győzelmi esélyei táplálják – válaszolta arra a felvetésünkre, hogy a piacok az amerikai elnökválasztás eredményét prognosztizálják. Ha Donald Trump lesz az elnök, az egy magasabb kamatkörnyezetet jelenthet, egy agresszívabb gazdaságpolitikával, és egy agresszívabb vámpolitikával szembesülhet a világ az Egyesült Államok részéről. Ez különösen a feltörekvő piacoknak nem tesz majd jót, Magyarországnak pedig különösen fájdalmas lehet, hiszen a régión belül hazánk az egyik legkitettebb az Egyesült Államok felé – tette hozzá az elemző.

A forint jelentős árfolyam mozgása mellett a másik fontos szempont, hogy ennek milyen hatása van az inflációra. Ha az elmúlt hetek kamat-várakozásait nézzük, akkor megállapíthatjuk, az egy hónappal ezelőttihez képest szinte minden kamatcsökkentést kiárazott a piac Magyarországon. Néhány hete a legtöbb elemző azt várta, idén még lesz egy kamatcsökkentés, de jelenleg a piaci árazások alapján az MNB-nek már nem biztos, hogy lesz lehetősége kamatot csökkenteni év végéig. Ráadásul a friss árazások alapján már a jövő évre is csak alig-alig van tere az MNB-nek kamatot vágni – hangsúlyozta Árokszállási Zoltán, hozzátéve: ott azonban még a piacok szerint se járunk, hogy kamatot kelljen emelni..

Lehet, hogy elsőre meglepően hangzik, de ebben az évben eddig az átlagos EUR/HUF árfolyam „csak” 392 forintot tett ki, tehát a ma délutáni 405 forint fölötti szint jóval magasabb ennél.

Ez azért hangsúlyos, mert ha 1 százalékot gyengül a forint, akkor ez az inflációt 0,2-0,3 százalékkal emeli meg. Itt most 3-4 százalékos forintgyengülést látunk az éves átlagos szinthez képest, aminek már komoly hatása lehet az inflációra is, és akár veszélyeztetheti is a jövő évi kormányzati várakozásokat és az inflációs cél teljesülését.

Nem állíthatjuk, hogy elszabadult az árfolyam, de közeledünk egy olyan szinthez, amikor lassan átszakad a gát – fogalmazott az Elemzési Centrum igazgatója.

Már egyszer megtörtént

Sajnos, semmi meglepő nincs benne

- fogalmazott Virovácz Péter, az ING vezető elemzője, aki arra a nemzetközi környezetre utalt, amelyben a piacok kezdik beárazni Donald Trump győzelmét. A dollár erősödésével a régiós devizák is elkezdtek gyengülni, illetve a befektetők a várható kamatkülönbözet miatt a dolláralapú befektetések felé fordulnak. Ugyanakkor az is látszódik, hogy Magyarország még mindig kockázatosabb, a piac megszenvedi a kríziseket.

Ugyanakkor a forint gyengülése még csak a kezdet. Ha Trump nyeri az amerikai elnökválasztást, az elemzők szerint a következő negyedévben eléri a dollár-euró árfolyama a paritást.

Az elemző felidézte azt is, hogy Donald Trump elnök legutóbbi megválasztásakor a forint egy héten belül 3 százalékot gyengült, hasonló, 1,5-2 százalékos gyengülés várható most is, és úgy látja, hogy a jegybank következő lépése nem kamatvágás, hanem emelés lesz.