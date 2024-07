Hamar elillant az erő a forint piacán hétfőn: a reggeli órákban még 390 forintért jegyezték az eurót, kora délután viszont 392,5 felett is járt a keresztárfolyam. A forint gyengülése mögött áll az is, hogy reggel óta erősödik a dollár az euróhoz képest, ilyen esetben a feltörekvő piaci devizák mindig szembe szélben küzdenek, így van ez a forinttal is.

Euró/forint árfolyammozgás hétfőn.

Piacmozgató hír hétfőn nem történt, a kereskedők a kedden esedékes GDP adatokat várják. Holnap közlik a gazdaság második negyedéves teljesítményéről szóló adatokat a magyarok mellet, a németek, a franciák, az olaszok és a spanyolok.

Az elemzők várakozása szerint 2,2 százalékkal bővülhetett a magyar gazdaság, az első negyedéves 1,1 százalékos növekedés után.

Bár a forint hétfőn messze nincs csúcsformában, a lényeg az, hogy a trend továbbra is a magyar deviza erősödése felé mutat. Ennek megfelelően az elmúlt egy hónapban fokozatosan ereszkedett a keresztárfolyam, a csúcs 396,3-nál volt, a legjobb napján pedig 388,8 forintot kellett adni egy euróért.

Kedden a GDP adatdömping mellett a német inflációs adatra érdemes figyelni, elemzők szerint júliusban 2,5 százalékkal nőhettek (éves összevetésben) a fogyasztói árak.