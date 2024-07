Komoly ellenállásba ütköztek az amerikai tőzsdéket az első félévben hátukon cipelő technológiai részvények július közepén. A beinduló korrekció végül olyan eladási hullámban tetőzött, amely során az S&P 500 és a Nasdaq Composite index 2022 óta a legnagyobb egynapos veszteséget szenvedte el. A rossz hangulatot a Tesla, a Google-anyavállalat Alphabet kiábrándító eredményei is erősítették.

Az előttünk álló hét sem lesz nyugodtabb, hiszen kedden piaczárás után jelent majd a Microsoft, szerdán az Amazon és a Meta Platforms (Facebook), csütörtökön az Apple.

Bár az S&P 500 index még mindig csak 5 százalékkal marad el történelmi csúcsától, és január eleje óta még mindig 14 százalékos pluszban jár, sokan aggódnak a magas értékeltségek miatt. A masszívan beárazott növekedési várakozások mellett ugyanis könnyű csalódást okozni – írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Fontos piacmozgató információkat tartalmazhatnak a Federal Reserve szerdai monetáris politikai ülésének végét követő kommentárok is. Bár ezúttal senki sem várja azt, hogy változtatnának az irányadó kamatokon, azonban arra érkezhetnek jelzések, szeptemberben valóban megindul-e a kamatok lefaragása. Ebben egyelőre meglehetősen egységes a piaci konszenzus. Ebből a szempontból fontos lesz a hétvégi munkaerőpiaci jelentés. Ebből ugyanis kitűnhet, hogy annak elmúlt hónapban mutatott gyengeséget tartóssá válik-e. A várakozások szerint az amerikai gazdaságban júliusban összesen 185 ezer új állás keletkezett a nem mezőgazdasági szektorban a júliusi 206 ezer után.

Ez az időszak elég kritikus a piacok szempontjából. A befektetők egyrészt elkezdték megkérdőjelezni, valóban indokolt-e a technológiai részvények elképesztő értékeltsége, miközben azt is figyelik hogy a Fed nem késik el a monetáris kondíciók enyhítésének megkezdésével túlságosan ahhoz, hogy biztosítva legyen a gazdaság puha landolása

– mondta Bryant VanCronkhite, az Allspring vezető portfóliómenedzsere.

A tőzsdén eközben teljes erejével tombol a rotáció. Amellett, hogy folyamatosnak tűnik a kiszállás a technológiai és egyéb növekedés orientált vállalatok részvényeiből az is látszik, érkezik a pénz az úgynevezett értékalapú kisebb és közepes kapitalizációjú cégek részvényeibe. A Russell 1000 Value index több mint 3 százalékkal emelkedett az elmúlt hónapban, míg a Russell 1000 Growth index közel 3 százalékkal csökkent. A kis kapitalizációjú vállalatokra összpontosító Russell 2000 majdnem 9 százalékot emelkedett júliusban, míg az S&P 500 egy százalékkal lejjebb csúszott.

Az S&P 500-as index stooq.com, economx.hu

Az a baj, hogy a tech részvények most túl sokat estek, és bármilyen megpattanás jön, annak során a beragadt befektetők eladásai megakasztják majd a további emelkedést – mondta Keith Lerner, a Truist vezető piaci stratégája. És bármilyen jel arra utal, hogy a Fed a vártnál rosszabb állapotban látja a gazdaságot, az szintén elbizonytalaníthatja a befektetőket. Már most is vannak ellentmondásos jelek, mint például a vártnál gyorsabb GDP-növekedés a második negyedévben a csökkenő feldolgozóipari aktivitás mellett.

A piacok jelenleg szinte biztosra veszik, hogy a Fed a szeptemberi ülésén megkezdi a kamatcsökkentést, és a CME FedWatch eszköze szerint 66 bázispontos kamatcsökkentésre számítanak az év végéig.