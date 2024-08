A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,02 pontos csökkenéssel, 73 467,11 ponton nyitott kedden. A hétfői záróértékéhez képest minimálisan gyengült.

Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

A BUX hétfőn 517,49 pontos, 0,71 százalékos emelkedéssel, 73 467,13 ponton zárt.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, az OTP árfolyamában 18 242 forintnál fontos támasz húzódik, a következő ellenállás 18 770 forintnál látható. Hétfőn az OTP-részvények ára 300 forinttal, 1,64 százalékkal 18 560 forintra erősödött, forgalmuk 5,2 milliárd forintot tett ki.

A Richternél a 10 560 forintos szint erős támaszt jelent, az ellenállás pedig 10 800-11 000 forint között húzódik. Az előző nap a Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,75 százalékkal 10 710 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.

A Mol ismét a 2740 forintos szint alatt zárt, a támasz 2700 forintnál, az ellenállás 2784 forintnál látható. Hétfőn a Mol árfolyama 8 forinttal, 0,29 százalékkal 2730 forintra csökkent, 922,2 millió forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyama hétfőn egy átmeneti leszúrással 1000 forint alá esett és végül az 1050 forintos támasz alatt zárt a jegyzés, amennyiben a szerdai kereskedésben ez a szint megerősödik, akkor negatív korrekció jöhet hamarosan - írta az elemző. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 1,33 százalékkal 1042 forintra esett, forgalma 805,0 millió forint volt.

Varga Zoltán arra is kitért, hogy kedden délután tart kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a jegybank által kiemelten figyelt tényezők többsége most óvatosságot indokol, ezért kamattartást vár az MNB-től. Úgy vélte most célszerűnek látszik megvárni az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szeptember 18-iki kamatdöntését és annak függvényében szeptember 24-én folytatni a magyarországi kamatvágási ciklust.