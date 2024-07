Meglepő, mi lett a befektetők új kedvence

Tíz százalék feletti növekedés is elérhető volt egy év alatt – méghozzá amerikai dollárban – a privátbanki ügyfelek egyik új kedvenc befektetési területén, az ausztrál kötvénypiacon. Az ország a népszerűségét kiemelkedő gazdasági adottságainak köszönheti: Ausztrália hitelminősítése az egyik legmagasabb a világon – az S&P szerint még az Egyesült Államoknál is stabilabb, AAA besorolású –, továbbá kiemelkedően alacsony, a GDP 22 százalékával megegyező adósságszinttel, magas hitelképességgel, és komoly pénzügyi stabilitással rendelkezik. A 27 milliós Ausztrália egy főre jutó, évi 61 ezer amerikai dolláros GDP-je közelíti az Egyesült Államok évi 62,8 ezer dolláros mutatóját. Így nem csoda, hogy az ausztrál bankszektorban, továbbá a bányatársaságok között, illetve az infrastruktúra fejlesztésében érdekelt cégeknél kiváló hitelminősítésű vállalatok kötvényei közül válogathatnak a befektetők. Ráadásul az amerikai dollárban befektetni kívánó ügyfelek még az amerikai kibocsátású értékpapírok idei évtől jelentkező plusz adóterhét is elkerülhetik az ausztrál instrumentumok segítségével.