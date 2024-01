ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A tavalyi év rekord nyereséget hozott a legsikeresebb alapoknak: a 20 legnagyobb hedge fund összesen 67 milliárd dollár nyereséget ért el, míg az előző hasonlósan sikeres évben, 2021-ben ez a szám 65 milliárd volt. Az amerikai tőzsde az elmúlt 4 évben klasszikus hullámvasút volt, mégpedig olyan, ideális hosszúságú és mértékű hullámokkal, melyekből az erre szakosodott alapok a lehető legjobban tudnak profitálni.

Járványpánik

2020 márciusában a világjárvány elterjedésekor a tőzsdei árfolyamok összeomlottak: pár hét alatt akkorát zuhantak, mint máskor egy teljes medvepiaci ciklusban. Ugyanakkor látszott, hogy alaptalanok azok a félelmek, melyek ezt kiváltották: néhány hét után azonosíthatók voltak a vírus hatásai, és az, hogy a gazdaság hogyan tud működni a járványidőszak alatt, nem beszélve arról, hogy a jegybankok ontani kezdték a pénzt, hogy a pánikot korlátlan likviditással semlegesítsék.

A hirtelen extrém alacsonyra zuhant részvényárfolyamok az alapkezelőknek egyfajta közgazdasági ingyen ebédet jelentettek, ráadásul egy kiegyensúlyozott, nagyobb hullámzások nélküli emelkedő időszak következett egész 2021 végéig, miközben a főbb indexek új csúcsokat döntöttek. Közben azonban látszott, hogy a rengeteg pénz az inflációt is beindítja, így elkerülhetetlen a kamatemelési ciklus: az alapkezelők kényelmesen kiszálltak a részvényekből.

Inflációs zuhanás, ideális beszállóval

A 2022-es év a maga vágtató inflációval meg is hozta ismét a tőzsdei zuhanást, amely az év nagy részében kitartott, sőt, a vezető részvények esetében indokolatlan mélységeket lehetett látni az árfolyamokban. Eközben mutatkozott az infláció tetőzése: az alapkezelők ismét remek lehetőséget kaptak a beszállásra. Ha éltek vele, tavaly év végére meg is lett a gigantikus profit, most pedig már ismét új csúcsokat ért el a legtöbb európai és amerikai tőzsdeindex.

Megverték a piacot

A 20 legügyesebb remekül élt a lehetőséggel: az összes hedge fund által kezelt pénz 19 százaléka van náluk, de az össze profit harmadát ők értéke el a Financial Times szerint. A legsikeresebb szereplő a TCI alap volt, amely közel 13 milliárd dolláros profitot ért el: ez 33 százalékos hozamot jelent, míg a legfontosabb index, az S&P 500 az év folyamán 24 százalékkal került feljebb, vagyis alaposan megverték a piacot. Legfőbb befektetéseik az Alphabet (Google), a Visa, a General Electric, a Canadian National Railway és végül a Moody's hitelminősítő részvényei voltak.

Második helyen a Citadel hedge fund végzett bő 8 milliárdos profittal, miközben 2022-ben ennél is többet, 16 milliárdot hoztak össze, a két év teljesítménye így alapján indulása óta minden idők legsikeresebb alapja lett. Harmadik a Viking alap 6 milliárd dollárral, majd következik Bill Ackman alapja, a Pershing Square 27 százalékos hozammal, 3,5 milliárd dolláros nyereséggel. Ackman alapvetően shortolni szeret: kinézi a túlértékeltnek tűnő társaságokat, ellenük fogad (kölcsönvesz részvényeikből is eladja őket, és várja az áresést).

A trendfordító guru

Tavaly a guru azzal híresült el, hogy amikor még egy utolsó, irracionális pánik megjelent az amerikai államkötvények piacán és a hozamok emelkedni kezdtek, méretes short pozíciókat nyitott a hosszabb lejáratú papírokból, így árfolyamesésre, vagyis hozamemelkedésre számított. Bejött neki: a 10 éves államkötvény hozama 4-ről 5 százalékra emelkedett, így árfolyama nagyot esett. Ekkor Ackman bezárta a shortokat, learatta a hatalmas nyereséget, és ezt követően gyorsan vissza is zuhant a hozam 4 százalék alá. Ackman már akkora tekintély, hogy az egész piac odafigyel lépéseire.

Gondos befektetési stratégia

A legsikeresebb alapok között vannak néhány évesek és több évtizedesek egyaránt: ugyanakkor jelenlegi vezető menedzsereik teljesítménye egész különleges: amióta alapjaikat kezelik, összesen 755 milliárd dolláros profitot hoztak össze: ez több, mint az általuk jelenleg kezelt 655 milliárd dolláros teljes vagyon. Az adatok szerint a sikeres menedzserek arra koncentrálnak inkább, hogy minél gondosabban sáfárkodjanak a befektetők pénzével, nem pedig arra, hogy minél nagyobb legyen egy alap. Persze egy tartósan sikeres alap úgyis növekszik, hisz egyre több befektető szeretne részesedni a sikerből.