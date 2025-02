Felpörgött a kincstári (lakossági) állampapír értékesítés a múlt héten. A szokásos mennyiség 2-3 szorosáért vásároltak a befektetők, akik továbbra is a Fix Magyar Állampapírt favorizálták. Ebbe a kötvénybe 111 milliárd forintnyit fektettek be, 3 évre évi 6,5 százalék kamatért. Összesen 230 milliárd forint zúdult be a kincstárba, közel 81 milliárd áramlott Bónusz-papírokba, ami nem csoda, hiszen keddtől 7,5 százalékra ugrik az éves kamata a következő negyedévben.

De, hogy honnan ez a hirtelen plusz tőke a lakosságnál? Természetesen a múlt héten kapott Prémium Állampapír kamatokat fektethették be a háztartások, az igazán tudatos befektetők pedig a kamatforduló után el is cserélték, vagy eladták a szóban forgó PMÁP-jaikat.

Február 20-án összesen 215,8 milliárd forintot kaptak kézhez a PMÁP-tulajdonosok, 21-én pénteken erre rájött még 95 milliárd, majd vasárnapi kamatfordulóval további 52,1 milliárd forint. Összesen közel 363 milliárd forint volt a kapott kamat és egy lejáró sorozatért a tőke.

Azt nem tudni, hogy az érintett öt sorozat állománya mennyivel csökkent a kamatfizetések után, eladással vagy cserével. Ma (hétfőn) 107,4 milliárd forintban részesültek a 2027/K tulajdonosok. A következő PMÁP-kifizetések: március 20.,21.,24 és 27.