Japán jen devizakötvényt bocsátott ki Magyarország – jelentette be szerdán az Államadósság Kezelő Központ. A Szamuráj kötvények kibocsátására szeptember 5-én került sor.

A tranzakció során a magyar állam összesen 39,6 milliárd (98 milliárd forint) jen összegben vont be forrást két különböző futamidejű sorozat piacra vitelével. A két sorozatból a hosszabb futamidejű zöld kötvény.

A kötvénykibocsátás főszervezői a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., a Mizuho

Securities Co. Ltd., a Nomura Securities Co. Ltd. és a SMBC Nikko Securities Inc. pénzintézetek

voltak.

A bevont forrás nagy részét általános célokra költi a magyar állam. A 39,6 milliárd jen nagyobb részét (38,3 milliárd jen) 3 év múlva kell visszafizetni. A kötvény kamata évi 1,6 százalék. A magyar jen-kötvényeket 1,1 százalékpont felár mellett jegyezték le a befektetők (a benchmark jen kamat-swap ráta felett, ami jelenleg 50 bázispont).

A zöldkötvény futamideje 10 év, éves kamata 2,35 százalék.