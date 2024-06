A tőzsdék történetében minden egyes bikapiacon akad néhány olyan befektetési téma, ami miatt egy-egy szektort az egekbe emelnek a spekulánsok, így ezek válnak az általános tőzsdei emelkedés húzóerejévé. A 2022 őszén megindult újabb ciklikus emelkedésben kétségtelenül ilyen szerepet töltött be a mesterséges intelligencia megjelenése és alkalmazása.

Mi sem jobb példa erre, mint az ennek kiszolgálásához megfelelő chipeket gyártó Nvidia részvényeinek szűnni nem akaró felfelé menetelése, amelynek köszönhetően a cég immár a legértékesebb tőzsdei vállalattá vált. Azonban az Nvidia szárnyalása egyre inkább egyedi esetnek tekinthető. Amint arra a JPMorgan elemzői felhívták a figyelmet, a tavalyi év a piacokon a mesterséges intelligenciával kapcsolatos eufóriáról szólt, az idei már annak alkalmazásáról, és leginkább arról, hogy valójában mennyire sikeresen tudják azt alkalmazni.

A tőzsdei cégek megtanulták, hogy a befektetők szeretik a mesterséges intelligenciát, mint hívószót. A JPMorgan számításai szerint például az amerikai tőzsdei vállalatok immár 45 százaléka említette valamilyen formában a mesterséges intelligenciát. Ez új rekordnak tekinthető, és eközben a beruházásokra fordított összegek is 7 százalékkal nőttek év per év alapon, szemben a negyedik negyedéves 7 százalékkal.

A legnagyobb felhő alapú szolgáltatásokat és a nagy mennyiségű, mesterséges intelligencia segítségével végrehajtott adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtó cégek esetében ez a növekedés még látványosabb. Az öt legnagyobb ilyen cég, az Amazon, a Microsoft, a Meta, az Oracle és az Alphabet összesen immár 200 milliárd dollárt tervez idén beruházásokra költeni, ami 37 százalékos növekedés tavalyhoz képest és tízszeres növekedés jelent a 10 évvel ezelőtti állapothoz viszonyítva.

A befektetők azonban most már bizonyítékokat szeretnének látni. Ezt mutatja, hogy azon vállalatok részvényei, amelyeket a tavalyi nagy mesterséges intelligencia őrület magával ragadott, idén többségükben estek. Csak éppen ez nem annyira látványos az olyan cégek, mint az Nvidia szárnyalása miatt.

Az S&P 500-as indexben szereplő részvények 60 százaléka emelkedett idén – hívta fel a figyelmet a Financial Times. Mindeközben a Citi elemzői által megalkotott AI Winners Basket (mesterséges intelligencia nyertes kosár) index tagjainak több mint fele esett az év eleje óta.

Ezt az indexet olyan cégek részvényeiből alkották tavaly, amelyekről az elemzők és a bank ügyfelei leginkább úgy tartották, hogy nyertesei lehetnek a mesterséges intelligencia térhódításának. Tavaly a kosárban szereplő részvények több mint háromnegyede emelkedett.

A piaci folyamatokat jól mutatja a technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite és annak Advance/Decline vonala. Ez utóbbi az adott tőzsdei napon emelkedő és csökkenő árfolyamú részvények számának különbségéből alkotott kumulált szám. Ha ez nem tud lépést tartani az index emelkedésével, az arra utal, hogy a rally-hoz egyre kevesebb és kevesebb részvény tud csatlakozni, ami a piac belső gyengeségére utal.

Hasonló tapasztalatokat gyűjthettek be a témára ráugró befektetési alapok is. A BlackRock Robotics and Artificial Intelligence ETF-jének (tőzsdén jegyzett alap), az Invesco AI and Next Gen Software alapjának, valamint a First Trust és a Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF-jének kosarában szereplő részvények szintén több mint fele esett az év eleje óta.

A jelenségre a megkérdezett elemzők alapvetően kétféle magyarázatot adtak.

Az első szerint a vállalati gyorsjelentésekből most már világosan körvonalazódik, hogy mely cégek tudják valóban készpénzre váltani a mesterséges intelligencia jelentette előnyöket, és csak ezen részvényeket díjazzák.

Rob Arnott, a Research Affiliates vagyonkezelő elnöke azonban a brit lapnak nyilatkozva másként látta a helyzetet. Szerinte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos láz még mindig klasszikus buborék.

Hiába jár ugyanis egy csomó előnnyel a mesterséges intelligencia alkalmazása, ezek az előnyök a termelékenységben és a profitabilitásban csak lassan jelentkeznek, miközben a piac az első körben ezt - néha túlzóan is - azonnal beárazta.