Egy biotech startup a fejébe vette, hogy kihalt állatokat hoz vissza a múltból, ennek érdekében folyamatosan gyűjtik a finanszírozást befektetőktől: a legutóbbi tőkeemeléskor 200 millió dollárt szereztek, ami alapján 10,2 milliárd dollárra értékelhető a szóban forgó startup, a Colossal Biosciences. A céget Ben Lamm alapította, aki szerint jó úton haladnak, hogy 2028 végére egy elefánt béranya segítségével gyapjas mamutborjút „hozzanak létre”.

A dallasi székhelyű Colossal Biosciences a legutóbbi zárt körű finanszírozáskor a TWG Global tőkejuttatására támaszkodott, amellyel együtt már 435 millió dollárnál tart a projekt. A siker kulcsa az lesz, amikor a cég hozzájut a megfelelő genomokhoz – idézi a Bloomberg Lammt. A cég terve szerint a tundra övezetben talált mintákból mamutgéneket nyernek ki, amelyeket aztán ázsiai elefántsejtek génjeibe szerkesztik.

Néhány szkeptikus tudós szerint a projekt erősen megkérdőjelezhető, szóval egyelőre kevesen hisznek benne, hogy pár év múlva mamutok sétálgatnak majd a Földön. A mamutok 10000 évvel ezelőtt haltak ki, azóta sokat változott az éghajlat és a vadállatok számára rendelkezésre álló élőhely is lecsökkent. Ráadásul pont a gyapjas mamutok természetes élőhelye (a sarkvidéki tundra) is egyre kisebb. De az is véleményes, hogy

az így létrehozott állatot mennyire lehet majd valóban mamutnak tekinteni.

A startup vezetője szerint – ha sikeres a projekt – a létrehozott mamutot szigorú megfigyelés mellett egy biztonságos rezervátumban helyeznék el. Hasonló sikertörténetre készülnek, mint a farkasok visszatelepítése volt a Yellowstone Nemzeti Parkba.

Lamm a Harvard University genetikusával, George Churchcsel alapította a Colossalt, még 2021-ben. A támogatók közt hírességek is megtalálhatók, egyebek mellett Paris Hilton. A startup a mamut projekt mellett a dodót és a tasmán tigrist is visszahozná a múltból.