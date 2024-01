ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A pekingi Betavolt nevű startup egy olyan nukleáris akkumulátort mutatott be, amely állításuk szerint akár 50 évig is képes energiával ellátni egy eszközt, töltés vagy karbantartás nélkül. Az akkumulátor 63 nukleáris izotópot tartalmaz, miközben egy pénzérménél is kisebb.

A vállalat szerint az újgenerációs akkumulátor már kísérleti tesztelési fázisban van, és hamarosan elérhető lesz kereskedelmi forgalomban is, telefonok és drónok számára.

Ugyanakkor a cég közleménye szerint az űrkutatásban, a mesterséges intelligencia és az orvosi berendezésekben, a mikroprocesszorokban, a fejlett szenzorokban és a mikro-robotokban és használható lesz – írja a The Independent.

Az akkumulátor úgy működik, hogy a bomló izotópokból felszabaduló energiát elektromossággá alakítja.

Ezt a technológiát még hidegháború idején a Szovjetunió és az Egyesült Államok dolgozta ki az űrhajókban és a víz alatti rendszerekben. Azonban eddig költségesek és terjedelmesek voltak a termonukleáris elemek.

A nukleáris akkumulátorok miniatürizálására és kereskedelmi forgalomba hozatalára irányuló törekvést Kína 14. ötéves terve részeként kezdte el az ország gazdaságának megerősítése céljából, 2021 és 2025 között.

A Betavolt állítása szerint a réteges kialakítás azt is jelenti, hogy nem gyulladnak ki és hirtelen erőhatásra nem is robbanhatnak fel. Eközben mínusz 60 és plusz 120 Celsius-fok között is képes működni.