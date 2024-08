A Journal of Hospitality Marketing & Management júniusi felméréséből az derül ki, hogy a vásárlók akár le is mondanak egy-egy termék megvásárlásáról, ha a mesterséges intelligencia megjelenik benne.

Ráadásul mindez attól is független, hogy milyen műszaki cikkről vagy szolgáltatásról van szó, így akár a mezei turmixgépet is hanyagolják, ha a dobozán ott virít a „Powered by AI” szlogen – írja a Privátbankár.

A vizsgálat során alacsony és magas kockázatúra osztották az MI szerepét azokban a termékekben, amelyeket a vásárlók elé tolták. Az előbbi csoportba tartozott például a háztartási gép, míg az utóbbiba az autók önvezetés biztosító alkalmazások, vagy az MI-alapú egészségügyi diagnózisok felállítása.

A potenciális vásárlástól eltekintők száma arányos volt a mesterséges intelligencia adta kockázat növekedésével.

A kutatás arra is kitért, hogy az MI-nek alapvetően két tulajdonságában nem bíznak meg a vásárlók. Az egyik az adatgyűjtés, míg a másik a rendszer kognitív képességei.