Az Apple szokásához hűen várhatóan szeptemberben adja ki operációs rendszerének legújabb változatát, találgatások azonban már most is akadnak szép számmal. A fejlesztői béta-változat már a júniusi WWDC-eseményen elérhetővé válhat, az Apple-ről rendre jó információkkal bíró Mark Gurman pedig meg is osztotta a legfontosabb fejlesztéseket – szemlézte a Macrumors cikkét a 24.hu.

Mint ismert, az Apple tavaly novemberben hosszú évek küzdelme után végre beadta a derekát az Európai Uniónak, melynek eredményeként 2024-től az iPhone-ok is támogatni fogják az RCS üzenetküldést, a legtöbb androidos készülék által használt üzenetküldési szabványt.

Véget vet az EU az iPhone „varázsának” Új korszak nyílik az Apple életében, legalábbis az Európai Unióban: márciustól ugyanis, a digitális piacokról szóló jogszabály miatt, kénytelen lesz felhagyni az iPhone-ok hírhedten zárt és biztonságos rendszerével.

Az Android és az iPhone készülékek közelebb kerülnek

Az új üzenetküldési szabvány eredményeként lehetőség nyílik nagyobb felbontású fényképek, videók és hangüzenetek továbbítására wifin keresztül az iPhone és Android készülékek között, illetve biztonságosabb lesz a platformok közötti SMS-ezés, és leegyszerűsödik a csoportos beszélgetések kezdeményezése is.

A másik nagy újítás a generatív mesterséges intelligencia beépítése lehet a Siri intelligens asszisztensbe.

Gurman szerint az Apple a Samsunghoz hasonlóan számos alkalmazásába be fogja illeszteni az MI-asszisztensét, így könnyebb lesz a keresés, az üzenetküldés és a jegyzetelés is. A The Information szerint lehetővé tenné a felhasználók számára az összetett feladatok automatizálását is, amely funkció mélyebb integrációt jelentene a Shortcuts alkalmazással.