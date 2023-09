A múlt héten jelentették be az új iPhone 15-öt, valamint annak Plus, Pro és Pro Max változatait. A cupertinói cég a várakozásoknak megfelelően több országban is csökkentette a készülékek árát a tavalyiakhoz képest, valamint a saját szabványú Lightning bemenetet is USB-C-re cserélték – utóbbiban nagy szerepe lehetett az Európai Unió erre vonatkozó rendeletének is. Ráadásul a Dynamic Island nevű funkció már az alapkészülékben is elérhető lesz.

Az abszolút csúcskategóriásnak szánt készülék az előző évekhez hasonlóan idén is a Pro Max változat lesz, ami vadiúj dizájnt kapott, amin a nemesacél keretet az asztronómiai minőségű titán váltja fel. És az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Apple legújabb processzorát is megkapja, amelynek teljesítménye a Macbook laptopokkal vetekszik. A csúcstelefon még egy ötszörös optikai zoomra is képes, periszkópos kamerát is kapott – írja az Index.

Talán a szembetűnő újítások vagy a csökkentett készlet miatt, de a bejelentés napján az előrendelők máris elkapkodták a Pro Max-okat, így elképzelhető, hogy aki később rendelte meg, az már csak novemberben kapja kézhez.

A valamivel „gyengébb” Pro változatra kevesebbet kell várni, de a gyártó szerint ez is 3-5 hetet jelenthet.

Az alapkészülék és annak Plus változatai azonban már a megjelenés napján, szeptember 22-én kézhez vehetők. Ugyanakkor bizonyos modelleket ezek közül is elkapkodták, például a rózsaszínt. Olyannyira, hogy arra szintén 2-3 hetet kell várni.