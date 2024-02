Nagy durranásra készülhet a Mobile World Congressen a Lenovo. A nulladik nappal vasárnap induló barcelonai rendezvényen bemutathatják az első áttetsző koncepciólaptopjukat. Az állítólagos eszközről a Windows Report szerzett meg pár képet. Ezekből annyi derül ki, hogy a kijelző gyakorlatilag teljesen áttetsző és kerete sincs – csak egy alsó sáv, ahol bizonyára a működtetésért felelős alkatrészeket helyezték el – írja a hvg.hu.

A billentyűzet helyén is egy kijelzőre hajazó, sík felület van, ami arra utal, hogy fizikai gombok helyett érintéssel lehet majd írni rajta – mint egy okostelefonon vagy táblagépen.

Időközben egy Evan Blass nevű szivárogtató az X-en egy újabb renderképet osztott meg a Lenovo eszközéről.

Here's another look at that transparent laptop concept Lenovo's bringing to MWC. pic.twitter.com/uH2g98q64Q