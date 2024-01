ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A probléma lényege, hogy a beszélgetéseket folyamatosan felfelé lapozza az alkalmazás, és csak az egyre régebbi üzeneteket tölti be. Az eddigi tapasztalatok alapján a probléma főként a Messenger webes felületét érinti, de az alkalmazás használata közben is előfordult. A hibát észlelte a Downdetector is.

A Pénzcentrum állítása szerint a Meta már dolgozik a probléma kijavításán.