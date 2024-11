Három millió munkahelyet is felválthat a mesterséges intelligencia, avagy az AI csak az Egyesült Királyság területén, ennyi ember maradhat állás nélkül, ám hosszú távon még sincs veszve minden – derül ki egy a Euronews által tolmácsolt tanulmányból.

A reménysugár abból áll, hogy a kapcsolódó ágazatban teremtett új álláshelyek ellensúlyozni fogják majd az említett munkanélküliséget.

A Tony Blair Intézet kutatói azt állítják, hogy a munkanélküliségi ráta fokozatos növekedésére számítanak, ahogy a mesterséges intelligencia szélesebb körben elterjed a gazdaságban, és évente 60-275 ezer munkahely szűnik meg.

A jelentés szerint a munkanélküliség elharapódzását „korlátozzák, és végül ellensúlyozzák”, mivel a mesterséges intelligencia új igényeket és változásokat követel a munkavállalókkal szemben, a jövőben is.

A legesélyesebb tippünk az, hogy a mesterséges intelligencia munkanélküliségre gyakorolt ​​hatása valószínűleg a százezres szám alatt lesz, és a hatás idővel tovább mérséklődik

– áll az Impact of AI on the Labour Market jelentésében.

A kognitív feladatokat ellátó mesterséges intelligencia olyan területeken helyettesítheti a dolgozókat, mint az adminisztráció, értékesítés, ügyfélszolgálat vagy adatigényes iparágak a bankszektortól és a pénzügyig.

14 százalékkal is megodobhatja az Egyesült Királyság gazdaságát

Az AI-tól tehát nem kell okvetlenül megijedni, a cikk szerint ugyanis a cégek azt valószínűleg nagy számban alkalmazzák majd, mert a jelentés becslései alapján a vállalatok a magánszektorban foglalkoztatott munkaerő közel egynegyedét takaríthatnák meg mesterséges intelligencia használatával, ami 6 millió dolgozónak megfelelő teljesítményt jelent.

Az Accel és a Dealroom kockázatitőke-cégek júniusi tanulmánya szerint London már most Európa legnagyobb generatív mesterséges intelligencia központja, Európa új induló vállalkozásainak 30 százaléka az Egyesült Királyság fővárosában található. De még így is aránylag szerény az AI gazdaságra gyakorolt ​​hatása. A következő öt évben akár 1 százalékkal is növelheti a GDP-t, 2030-ra pedig akár 180 ezerre is emelheti a munkanélküliség szintjét.

Hosszú távon a mesterséges intelligencia által előidézett munkatermelékenység és időmegtakarítás 5-14 százalékkal növelheti a gazdasági növekedést 2050-re

– olvasható ki az említett tanulmányból, melyben azt javasolják, az AI-t használó nagyobb vállalatoknak fokozniuk kell technológiáikat, és olyan eszközökké kell fejleszteniük azokat, amelyeket a kisebb cégek könnyen és olcsón átvehetnek.

A kormányoknak is jut feladat bőven

Továbbá a jelentés arra is kitér, hogy a mesterséges intelligencia ugyancsak képes javítani a munkaerő-kínálatot azáltal, hogy növeli „a gazdaságban dolgozók mennyiségét, minőségét és kínálatát”.

A jelentés azt javasolja, hogy a kormányok tájékoztassák a munkavállalókat a mesterséges intelligencia miatt bekövetkező munkahelyi változásokról, valamint biztosítsanak pénzügyi védőhálókat és átképzési lehetőségeket számukra a foglalkoztatás maximalizálása érdekében.

Jelenleg a kutatók azt is tanácsolják, hogy az egyes kormányok vezessenek be olyan vészhelyzeti terveket, amelyek segítek, ha mégsem sikerül megtartani a munkahelyeket és a mesterséges intelligencia alkalmazása sem megy olyan zökkenőmentesen, mint azt előzetesen feltételezték.

Mindenesetre bár őrülten gyors fejlődésnek örvend az AI mint olyan, de azért láthatóan bizonyos szempontból még gyerekcipőben jár.