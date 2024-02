2024. január 1. napjától új menedzsment irányítja a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt-t. Portrésorozatunkban az új felsővezetést alkotó szakembereket mutatjuk be. Az alábbiakban az alapításának 75. évfordulóját idén ünneplő vállalat pénzügyi vezérigazgató-helyetteséről, Dr. Felsmann Balázsról olvashatnak.

Az 1969-es születésű szakember a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem menedzsment és pénzügy szakán szerzett közgazdász diplomát. 2018-ban doktorált a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén.

Karrierjét a Béres Rt-nél kezdte, ahol kontrolling vezetőként akvizíciókat is lebonyolított, majd a cégcsoporthoz tartozó Bellis Gyógyszernagykereskedelmi Rt., 2000-től pedig a Béres Csoport gazdasági igazgatója lett. Ebben az időszakban tevékenyen részt vett abban a folyamatban, melynek eredményeként a Hungaropharma privatizálása során három magyar gyógyszercég (a Béres Gyógyszergyár Zrt., a Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Gyógyszergyár Zrt.) meghatározó tulajdont szerzett a gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatban. Később az állami szférában folytatta pályafutását, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vagyongazdálkodási főosztályvezetőjeként a legnagyobb állami cégek felett gyakorolt felügyeletet. 2006-tól a minisztérium infrastruktúráért és közlekedésért felelős szakállamtitkára lett, ahonnan egy rövid magánszektorbeli kitérő után a Budapesti Corvinus Egyetemre került. Kutatóközpont-vezető, majd főmunkatárs lett a Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpontban, 2022-től kezdve egyetemi docens, többek között az „Év oktatója” címet is elnyerte.

Tagja az Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének, a Közlekedéstudományi Egyesületnek és a Magyar Közgazdasági Társaságának.

Dr. Felsmann Balázs jelentős tapasztalattal rendelkezik a gyógyszeripari nagyvállalatok gazdasági irányításában, egyaránt otthon van a gyógyszer- és az energiakereskedelemben, a szervezés- és vezetéselméletben, az üzleti stratégiák kialakításában, illetve a közlekedés és a logisztika területén is. Célja egy méretgazdaságosan működő, új területeken is megjelenő cég vezetésének tagja lenni, amelyben korábbi tapasztalatait is kamatoztatni tudja. Fontosnak tartja, hogy a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjon a fenntarthatóság.