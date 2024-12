A technológia rohamos fejlődésével egyre többet hallhatunk a munkahelyek átalakulásáról. A hatékonyság, a produktivitás, valamint az innováció a mai világban igen sűrűn elhangzó szavak és egyben a vadonatúj ASUS ExpertBook P-széria alapkövei is, hiszen olyan új eszközöket ad az emberek kezébe, amelyek a mesterséges intelligencia (AI) erejét ötvözik a biztonsággal és hatékonysággal annak érdekében, hogy megkönnyítsék a munkavégzést.

Ahhoz, hogy egy új területen is sikeres legyen az üzleti laptopok következő generációja, az ASUS mérnökei elsőként azt biztosították, hogy a klasszikus alapelvek mentén meglegyen a stabil alap. Itt olyanokra kell gondolni, mint például a strapabíróság, melyet nem csupán a szigorú amerikai MIL-STD-810H katonai standardnak való megfelelést jelenti. Sok gyártó megáll itt, azonban az ExpertBook P-széria minden tagja átesik a valós használatot szimuláló, házon belüli ASUS Superior Durability tesztelésen, melyek olyan hétköznapi dolgokra fókuszálnak, mint például a zsanérok tartóssága vagy a csatlakozók stabilitása.

A külső mellett az üzleti életben kiemelten fontos az adatbiztonság, melyet az új ASUS ExpertBook P5 a legmagasabb szinten biztosít. A valóban hardveres TPM chip és a behatolásérzékelés például csak kevés modell kiváltsága ebben a szegmensben. Az ujjlenyomat-érzékelő a gyors és biztonságos bejelentkezést, a fizikai webkameratakaró és a billentyűzeten található némításjelző LED pedig extra komfortérzetet ad a felhasználóknak. Azt is fontos kiemelni, hogy mindezeket a mikro-, kis- és középvállalkozásokra fókuszáló ExpertBook P1-es modellek is megkapták, tehát a teljes vállalati flotta azonosan magas biztonsági szinten tud operálni.

A 14 hüvelykes képernyőméret sokak szerint a tökéletes egyensúlyt jelenti a megfelelő munkatér és a kompakt méret között, főleg akkor, ha a 16:10-es képarányt és a könnyű, mégis tartós alumínium vázzal rendelkező ASUS ExpertBook P5 1,29kg-os súlyát is belevesszük a képletbe. A hatékony munkához megfelelő hardveres erőre van szükség, melyhez ideálisan hosszú üzemidő társul. Az új Intel® Core™ Ultra processors (Series 2) pontosan ezt adja a felhasználók kezébe, az új P-széria pedig elsők között vezeti be itthon is az Intel fejlesztését.

A sorozat legnagyobb újdonsága az ExpertMeet csomag, amely olyan AI-alapú funkciókat tartalmaz, amelyek forradalmasíthatják a munkafolyamatokat. Képzeljünk csak el egy olyan értekezletet, ahol minden szó automatikusan rögzítésre kerül, és a legfontosabb pontok össze vannak foglalva. Az AI Meeting Minutes funkció pontosan ezt teszi. Az azonnali feliratozás funkció különösen hasznos lehet nemzetközi megbeszélések során. A rendszer valós időben fordítja a beszédet, így mindenki könnyedén követheti a beszélgetést, függetlenül attól, hogy milyen nyelven beszél. Ez a funkció jelentősen megkönnyíti a kommunikációt a különböző országokban működő vállalatok között. Az AI-alapú zajszűrés és a rendszer optimalizálása szintén fontos szerepet játszanak. Ezek a funkciók biztosítják, hogy a videókonferenciák zavartalanul működjenek, és a laptop mindig a legjobb teljesítményt nyújtsa.

Az AI-alapú funkciók, a kiváló teljesítmény és a praktikus kialakítás kombinációja az ASUS ExpertBook P5 személyében egy olyan laptopot eredményez, amely inspirál és támogat.