Az autóvásárlás a legtöbb esetben nem egy impulzív döntés eredménye, hiszen nem kevés pénzről van szó, és többnyire nem is egy-két éves elköteleződéssel jár. Ugyanakkor – ellentétben például más, nagyobb értékű termék vásárlásával – mégis jelentős szerep jut a döntésben az érzelemnek is. A tulajdonosok közül sokan adnak becenevet autójuknak, féltik, óvják, babusgatják, miközben a gazdasági szempontok nem épp az emocionális irányt támogatják. Vagy mégis?

A Suzuki Swift egy kicsit mindig a "mi autónk" marad, még akkor is, ha az esztergomi gyárból ma már nem ez a típus gördül ki. A Swift hozzánk nőtt, és érdekes módon még mindig sok olyan véleményt találni az interneten, amelyből egyfajta magyar kötődést lehet kiolvasni. Emellett pedig az érzelmi oldal mellett szól az is, hogy az új Swift kinézetével is kiválóan megtalálták a tervezők a modern, sportos stílus és a családi kis kedvenc metszetét: egy ilyen méretű és kinézetű autó anyának már nem szörny és apának sem ciki, és a fiatalabb vevőknek is elég vagány, ami bizony nagy fegyvertény napjaink dizájnjai között.

Viszont jelen gazdasági helyzetben egy jól eltalált, szerethető dizájn még kevés lehet, ha nem párosul kiemelkedő hatékonysággal, pénztárcakímélő üzemeltetéssel és a megbízhatóság érzésével. És pont ebben a metszetben csücsül az új Swift az első tesztek és vélemények szerint.

Ugrik, pörög, de könnyű etetni



Ezt a közcímet nem mi találtuk ki, hanem egy autóvásárlás előtti tanácsadó közösségben láttuk meg. A véleményt meg is alapozta az elégedett Swift-tulajdonos, tapasztalatai szerint úgy gazdaságos a jármű, hogy eközben műszaki tulajdonságait tekintve sincs szégyellnivalója. Ráadásul ez még a ráncfelvarrás előtti modell méltatása volt, hiszen az új Swift, amely motorikusan és szinte minden egyéb alkotóelemében ráncfelvarráson esett át, május 15-től pedig elérhető már itthon is. De mit is jelent ez a gazdaságosság a legújabb Swiftben? Nézzük a legfontosabb tudnivalókat!



Egy autó üzemben tartásának egyik fontos pillére a fogyasztás. Az új Swiftnél a hivatalos értéket 4,2 literre lőtték be 100 kilométerenként, amely a lágy hibrid 12V rendszer és a benzinmotor párosa 83 lóerős teljesítmény mellett produkál. A különféle teszteket végigböngészve ez inkább az autópályán mért érték, de ésszel vezetve a vegyes forgalomban sem megy a fogyasztás 4,9 liter fölé. Megnéztük, hogy Magyarország kedvenc autómárkái közül a hasonló árkategóriában versenyző modellek mit tudnak ezen a téren, és bizony, ennél általában magasabb fogyasztást találtunk, 5,2-től akár 6,5 literig. Ha átlag 607 forintos – 95-ös – benzinárral számolunk, akkor a 6,5 literes 100 kilométerenkénti fogyasztással szemben a 4,9 kb. 1000 forinttal kevesebből kijön. Egy pont tehát a Swiftnél, de menjünk tovább. A 37 literes benzintank mérete egy városi-elővárosi autónak tökéletes, és a fenti fogyasztási adatok alapján a 6-700 kilométeres hatótávot azért valóban megkönnyebbülés a mai benzinárak szerint nagyjából 23 ezer forintból kihozni a kategória egyéb képviselőinek akár 30-35 ezer fölötti tankolásához képest.

A teljes átlagot figyelembe vevő 7-8 literhez képest meg pláne. Szintén jó hír, hogy a kisautók esetében szokatlan négykerékmeghajtás esetén sem ugrik meg jelentősen a fogyasztás, sok más típussal ellentétben. Oké, ne várjunk terepjárós képességeket a Swifttől, de vannak bőven olyan aszfaltos helyzetek is, amikor ez jól jön.

A vezetési élmény már sok esetben tanúskodik arról is, milyen lesz egy autó életútja. Az 1,2-es lágy hibrid modell alaptömegét sikerült 950 kiló alá csökkenteni, ami a végletekig optimalizált, háromhengeres motorral együtt is kifejezetten pörgős és nagyon kényelmesen vezethető végeredményt ad. Az egyik vélemény szerint "már egy körforgalomból is élmény vele kijönni", annyira gyorsan reagál a kormánymozdulatokra, és az alsó fokozatokban a kigyorsítások, a terhelésváltozások követése is pattogós. A kor, a kis tömeg, a meghajtás – egyebek mellett – pedig jótékonyan hat a súlyadó és KGFB díjának mértékére is.

A vezetés biztonsága szintén lehet gazdaságosságot érintő döntés, hiszen sokan még mindig meg vannak győződve arról, hogy olyan extrák, mint a sávtartó asszisztens, a tolatókamera, a jól látható, 9 colos multimédia kijelző vagy a sebességtartó automatika csak jóval drágább modellekben érhető el. Egy ilyen, elérhető kategóriás kisautóban a fentiek mellett ritkaságnak számít a vezetőfigyelő rendszer, amely kamerával figyeli a sofőr szemét és arcát, és szükség esetén hangjelzéssel figyelmeztet. Szintén a felsőbb kategória képviselőire volt eddig jellemző a közlekedési táblákat felismerő, és azokat a kijelzőn is megjelenítő asszisztens, valamint az eCall rendszer, amely baleset vagy ütközés esetén akár automatikusan is képes értesíteni a segélyszolgálatot és információt ad az autó helyzetéről. A DSBS II vészfékasszisztens a környezet hirtelen változásai esetén segít, ha nem lépünk erősen a fékre, illetve a már elkerülhetetlen ütközéskor enyhíti a becsapódás mértékét, ezzel megóvva az utasokat és enyhítve a károkat. Részben a megóvást támogatja a Suzuki Connect is, már ami az autót és az idegeinket illeti. Ezzel az új alkalmazással bármikor nyomon követheti távolról, hogy mi történik autójával. Nem csak a megtalálásban segít – például egy nagy parkolóban keresgélve, hol is állhattunk meg -, hanem figyelmeztet az időszakos karbantartásokra, állapotra vonatkozó értesítések és vezetési előzmények is megjelennek benne, ahogy különböző biztonsági funkciók is nyugodtabbá teszik az „együttélést”.

Flottába való?

A magánvásárlók mellett a cégeknek is megérheti? Egy céges flotta esetében is fontos az autókat végül használó kollégák élménye és visszajelzése, de ekkor már végképp nagyobb szerep jut a gazdasági szempontoknak, amiket azért az egyéni vevőknek is érdemes figyelembe venni. Egy céges flottamenedzser leginkább azt nézi, hogy egy adott munkakörhöz rendelt megfelelő céges gépkocsinak mennyi az ára, mekkora a mérete, a várható üzemanyag-hatékonysága, kedvező-e a karbantartási és üzemeltetési költsége, hatékony-e az alkatrész ellátása, mennyire tervezhető a maradványérték és van-e rá vevői kereslet, amikor cserére kerülne a sor, valamint milyenek a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges és megfelelő műszaki paraméterei, például biztonsági és egyéb felszereltség kapcsán.

A Swiftek – és általánosságban a Suzuki egyéb típusai is – meglehetősen erős imázzsal rendelkeznek a megbízhatóság terén is. Vélhetően az új Swift esetében sem kell sűrűn a szervizt látogatni. Ezzel együtt is időnként szükség lehet minimum a kopó alkatrészek cseréjére. Nagy előny, ha egy alkatrészre nem kell heteket vagy épp hónapokat várni – sajnos ilyenre is van példa –, és a szerviz lehetőségek sem szűkösek, tekintve, hogy az egyik legnagyobb országos kereskedői hálózattal rendelkezik a márka. A 3+7 éves garancia pedig szintén nyomós érv lehet a döntéshozatalban. Ha a fenti szempontokat a Swiftre vetítjük, akkor elég egyértelműen azt látjuk, hogy az erősen gazdasági szempontokra fókuszáló kiválasztás esetén is jó döntés az autó.

Szeretnivaló kis profi

Tehát, ha a fentieket vásárlás előtt mérlegeljük, majd megnézzük a hasonló árszinten mozgó típusok tudását, felszereltségét és jellemzőit, máris komoly érvek szólnak az új Swift mellett. De mindez nem sokat érne, ha egy unalmas kinézettel, esetleg sokféle kompromisszumot igénylő kialakítással párosulnának az előnyök. Erről azonban a legfrissebb Swiftnél sincs szó - az előző generáció modern, egyszerre sportos és fiatalos formavilágát megtartva egy sor kényelmi frissítést kapott.

A fekete-fehér-szürke tömegből hatásosan emelik ki az autót az élénk, egyedi színek, mint a zafírkék gyöngymetál, a gyöngysárga metál, vagy a lángvörös gyöngymetál. Az átalakított, LED-es fényszórók, a vastagabb párnákkal felszerelt, nagyobb fejtámlákat kínáló ülések és a könnyen áttekinthető műszerek kívül-belül szerethetővé varázsolják a Swiftet, amellyel ezután könnyű "összenőni": a biztonságos, praktikus és gazdaságos kisautóra ránézni is jó, hát még ülni benne és vezetni!