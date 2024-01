ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Tavaly 13 560 új Bentley talált gazdára világszerte, ez 11 százalékos visszaesést jelent, pedig 2023 így is a gyártó harmadik legsikeresebb éve volt.

Európában 2023-ban 2 376 Bentley került forgalomba, 15 százalékkal kevesebb, mint 2022-ben.

Mint ahogy tavaly is, most is a Bentayga volt a legnépszerűbb Bentley, amely a luxuskategóriás szabadidő-autó eladások mintegy 44 százalékát tette ki.

A Continental GT kupé és kabrió kivitelének köszönhető az eladások közel harmada, a Flying Spur szedán pedig mintegy 25 százalékos házon belüli részesedéssel rendelkezik.

