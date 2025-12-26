A Samsung leányvállalata, a Harman International mintegy 1,5 milliárd euró (kb. 600 milliárd forint) értékben megvásárolja a német ZF Friedrichshafen vezetéstámogató és önvezető rendszer (ADAS) üzletágát.

Céljuk a lépéssel, hogy a vállalat belépjen a szoftver-orientált járműtechnológiák piacára, és erősebben képviselje magát a dinamikusan fejlődő szegmensben – írja a The Wall Street Journal.

A frissen megvásárolt részleg a ZF-nél olyan kulcsfontosságú technológiákat tartalmaz, mint a kamerák, radarok és vezetéstámogató szoftverek, melyek az önvezető képességek fejlesztésének alapjai. A tranzakció várhatóan 2026 második felében zárul, miután a szükséges versenyhatósági és egyéb jóváhagyásokat megszerezték.

A BMW-nek, Volkswagennek és más vezető gyártóknak hajtáslánc-, futómű- és elektronikai megoldásokat szállító cég az utóbbi években nehézségekkel küzdött:

a lassú elektromos átállásból és az erős kínai versenyből adódóan durva pénzügyi nyomás alá került, ezért nemcsak ezt az üzletágat adja el, hanem szélesebb átstrukturálásra kényszerül.

A ZF közlése szerint az eladás segít a pénzügyi stabilitás elérésében és a fókusz visszahúzásában a fő profiljába tartozó technológiákra. 2024-ben 14 ezer fős leépítést jelentettek be.

A Samsung által 2017-ben felvásárolt Harman International

megállás nélkül bővíti autós portfólióját: a vállalat éves árbevétele már a 11 milliárd dollárt is túlszárnyalja,

és korábban is hangsúlyt fektetett az autóhifi mellett a biztonsági rendszerekre. A dél-koreai nagyvállalat májusban a szintén német, hűtőrendszerekkel foglalkozó FlaktGroupot vásárolta meg. A ZF ADAS-üzletág integrálása nagy ugrást jelenthet a Samsung számára a szoftver által definiált járműarchitektúrák (SDV) felé történő elmozdulásban.

A Totalcar emlékeztet, a tranzakció iparági szempontból is fontos: megmutatja, hogy az autóipari beszállítói lánc egyre inkább a szoftveres és AI-vezérelt technológiák felé orientálódik, miközben a hagyományos mechanikai komponensek szerepe relatíve olvad. Nem pusztán hardvergyártóként, hanem autóipari technológiai integrátorként is tehát versenybe kíván szállni a Samsung a globális piacon, főként az önvezetés és vezetéstámogatás területén.